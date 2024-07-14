Рыбак – дважды моряк!

Мы, дети войны, воспитывались на военных фильмах: «Два бойца, «Адмирал Ушаков», «Небесный тихоход», «Подвиг разведчика» и песнях о войне: «Катюша», «Синий платочек», «Варяг», «Священная война», а также читали книги «Два капитана» Каверина, «Водители фрегатов» Н. Чуковского, «Семья Зитаров» В. Лациса, А. Бомбар «За бортом по своей воле». Поэтому молодежь нашего поколения массово шла в училища ВМФ и рыбного хозяйства.

Я в 60-м году поступил в мореходное училище в Петропавловске на судомеханика. В то время в данное училище приезжала молодежь со всего Советского Союза: Украина, Белоруссия, Урал и т.д.

На первом курсе мы выезжали на работу в колхозы на уборку овощей и изучали предметы по программе моториста 1-го класса. После получения удостоверения курсанты в возрасте 18 лет были направлены на суда УТФ (управление тралового и рефрижераторного флота) в траловый флот.

Конкурс был 9 человек на место. Работа считалась престижной. Поэт Н. Рубцов писал: «Я весь в мазуте, весь в талоте, зато работаю в тралфлоте».

Мне пришлось поработать как на судах с дизельными силовыми установками, так и с паровыми. БМРТ «Островский», где я работал, установил рекорд по вылову рыбы для данного типа судов, за что был награжден орденом.

При направлении на суда на годовую практику нам было необходимо написать отчет о практике, изучить несколько предметов и по возвращении сдать зачеты по данному предмету. Но во время промысла сельди дрифтерными сетями в Баренцевом море это сделать было невозможно, так как судно вечером начинало поиск косяков сельди, выставлялись сети длиной от нескольких сотен метров до километра. После этого судно ложится в дрейф. В шестом часу – подъем, и люди выходят на выборку сетей.

На мостике находится капитан, которые меняется 6 через 6 часов, в машине тоже 6 через 6 по два человека. Начальник радиостанции не принимает участия, остальные на палубе.

Капитан телеграфом дает команду в машинное отделение, дает ход и матросы, выполняя команду, пускают двигатель. Работа ответственная. Матросы через специальное устройство - ролл принимают на палубу сети и затем на сететряску. Рыбу толкачом с палубы засыпают в бочку. Рыбмастер сыплет соль, бондарь рассаживает обручи, забивает донышко, и бочки отпускают в трюм и ставят на попа.

После, когда затарили этот улов, судно ищет опять косяк рыбы. Когда найдет цель, а это может произойти в любое время суток, судно ложится в дрейф, и опять ставят сети, опять подъем, и так до конца путины работает экипаж.

И только когда начинается сильный шторм, люди могут отдохнуть. Вахту несут штурманы, 4 через 8 часов, остальные отдыхают. В сильный шторм камбуз не работает, люди питаются сухим пайком: раздельное питание и диета. В машинном отделении механикам, мотористам приходится выполнять акробатические номера, чтобы обслуживать механизмы, главный двигатель и т.д.

Говорят: «Рыбак - дважды моряк», но в сильный шторм он становится почти космонавтом (испытывает невесомость) и подводником - когда находишься в каюте, то видишь в иллюминатор, что он под водой.

Иногда приходилось зимой попадать во льды и бодаться с ними, был случай, когда мы получили трещину в танке пресной воды и выходили из плена несколько суток. Пищу готовили на соленой воде. Так что мы, как подводники, выпили свой плафон забортной воды.

19 января 1965 г. произошла катастрофа - в результате шторма, сопровождавшегося морозами и интенсивным обледенением, исчезли находящиеся на промысле в Беринговом море средние рыболовные траулеры «Бок-ситогорск», «Севск», «Себеж» и «Нахичевань». Погибло около 100 человек.

Мы тоже попадали в такую ситуацию, только успевали спрятаться и отстояться в бухте благодаря капитану ТХС Т.М. Кривоногову. Он всегда проявлял осторожность. Осенью 1966 года, находясь в транспортном рейсе, выполняя доставку продовольствия на западное побережье, были затерты льдами, и появилась трещина. Несколько дней мы пытались вырваться из этой ловушки самостоятельно, но нам не удалось, и появилась угроза, что судно будет раздавлено льдами. Капитан дал команду покинуть судно, подготовить к эвакуации судовой журнал, машинный, радиожурнал, паспорта, карты и т.д., надеть спасательные пояса и дать сигнал SOS. В советское время были хорошо налажены спасательные службы, подошел вовремя ледокол и вывел нас из ловушки.

Когда наше судно взяла в аренду «Дальрыба» для производства сельди спецпосола, в договоре с этой организацией была указана стоимость одной банки, но, когда пришло время расчета, они изменили стоимость в меньшую сторону, и чтобы экипаж не пострадал материально, капитан Кривоногов за свой счет полетел во Владивосток и добился платы экипажу по первоначальной стоимости за банку. Затем он работал лоцманом, будучи на пенсии написал книгу, а в последствии занялся фермерством.

На ТХС «Мизар» старшим механиком был Анатолий Ананович Федорчук. Во время рейса стали появляться трещины во втулках, он во время шторма стал менять их на другие из запаса, но поршень оказался полнее. На судне не оказалось токарного станка, и мы под его руководством начали обрабатывать поршень напильниками, а потом наждачной бумагой и установили на место. Дали большую подачу масла и отработали путину.

Старший механик Федорчук показал и научил, как выйти из такой аварийной ситуации. В мореходном училище нам давали знания о классе точности обработки деталей. Но старший механике доказал, что, если иметь голову на плечах, то и без токарных станков можно выполнить работу в море, а не на судоремонтном предприятии.

Когда плавбазы начали выпускать сельдь спецпосола, на них были несколько закаточных станков, и у них шел сплошной брак, а мы взяли один станок - и никакого брака. Федорчука пригласили на эти базы, и там он про-вел мастер-класс для механиков.

В дальнейшем я работал на паровых судах, пароходах типа «Донбасс», на твердом топливе – на угле. Работал в течение 10 лет на учебно-тренажерном судне «Анатолий Серов» в качестве старшего механика – инструктора по борьбе за живучесть. Я внес рацпредложение по камере задымления, что облегчило морякам отработку действий во время пожара по своей специальности.

На плавбазе «Печенга» у меня был последний рейс, который продолжался с начала мая до ноября. Перед этим я заболел воспалением легких, не долечили, пришлось уйти по состоянию здоровья.

Мы получали телеграммы о рождении детей, находясь в море. Не забирали жен из роддома, не видели первые шаги наших детей. Скитались по съемным квартирам. Но мы гордились своей нелегкой службой на благо Родины!

Поздравляю рыбаков с праздником. Желаю долгих лет жизни!!!

Александр Васильевич Щеглов, г. Гатчина

Фото из личного архива