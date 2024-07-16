День всех святых в Гатчине

Праздник открылся божественной литургией в Павловском кафедральном соборе. В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области после праздничного чаепития состоялась торжественная часть и концерт.

Председатель комитета по местному самоуправлению администрации Гатчинского района Игорь Павлов зачитал обращение от руководителей Гатчины и района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим. Участников и гостей фестиваля приветствовал благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер. Перед собравшимися выступили и другие православные священники.

Председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Гатчинской епархии протоиерей Леонид Трофимук сказал: «Господь – на крайних рубежах, там, где война, страдание, раненые в госпиталях. Сколько воинов от русской земли сейчас находятся там! И мы должны о них позаботиться. Заступничество матушки Марии нам очень нужно. Будем просить у нее помощи, но и сами будет собранны, чтобы выстоять во всех испытаниях. Мы должны дать ей уверение, что не отступим от своих позиций».

Настоятель лужского храма Спаса Нерукотворного Образа иеромонах Иларион (Качура) десять лет работает в 9-й артиллерийской бригаде, постоянно бывает в зоне СВО: «Ребята работают над совершенствованием ведения боя, все понимают друг друга на уровне мысли, и страха, о котором часто рассуждают здесь, нет. Господь избавляет там от боязни, я на себе это ощутил. И все должны понимать: брань идет не с Украиной – с врагом рода человеческого…».

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенского протоиерей Сергий Оржаховский подчеркнул, что религиозность на фронте – минимальная, а вера – настоящая. И мерило всему там – жизнь: «Попадая в зону спецоперации, люди меняются: там все обнуляется, вся шелуха отпадает».

Посвятив фестиваль святой преподобномученице Марии Гатчинской, организаторы также обратились к духовному подвигу святого преподобного Серафима Вырицкого, святого благоверного великого князя Александра Невского, святой блаженной Ксении Петербургской, святого праведного Иоанна Кронштадтского, коснулись темы новомучеников и исповедников российских.

В литературно-музыкальной композиции приняли участие художественный руководитель и солист музыкального альянса «Петербургские баритоны» Александр Пахмутов, исполнительница духовных песен Ирина Скорик, Людмила и Евгения Ивановские, клирик храма Владимирской иконы Божией Матери в г. Кронштадте протодиакон Сергий Фрунза, ансамбль «Величание» Павловского собора, дуэт Анны и Геннадия Деминых (Храм всех святых г. Гатчины), Павел Сыч и другие.

Как рассказала режиссер праздника – координатор духовно-просветительских проектов Гатчинской епархии, исполнитель песен духовной тематики, лауреат международных конкурсов Анна Абикулова, такое мероприятие проходит в Гатчине впервые:

- Праздник приурочен к двум важным духовным событиям: в этом году отмечается 150 лет со дня рождения святой преподобномученицы Марии Гатчинской, а 14 июля по церковному календарю мы празднуем собор Санкт-Петербургских святых. Это переходный праздник, и в нынешнем году он выпал на воскресенье 14-го июля, когда мы отмечаем день памяти всех наших святых – и тех, кто был канонизирован много лет назад, и новомучеников, погибших во времена гонения на церковь. Несмотря на трагичность событий, в церкви это – праздник: наши святые вышли духовными победителями в этой борьбе. Сценарий построен так, чтобы вспомнить обо всех 45 святых, но наибольшее внимание, конечно, уделено Марии Гатчинской.

Секретарь комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии, автор жития матери Марии Виктор Васильев с сожалением заметил, что процесс создания памятника небесной покровительнице Гатчины – на точке замерзания:

- Были разные варианты, предложили создать какую-то комиссию, но на этом все и остановилось. Хотя, конечно, такой памятник был бы не просто памятным местом в Гатчине, сюда приезжали бы паломники со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья – почитание матери Марии вышло далеко за пределы Русской православной церкви; не только в Европе, но даже в Австралии есть ее мощи. Поэтому возобновить работу по созданию памятника – это насущная необходимость.

Фестиваль православной духовной культуры прошел по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и при поддержке администрации Гатчинского района. Участие в организации праздника приняло Гатчинское сестричество при Павловском кафедральном соборе во имя преподобной Марии Гатчинской; сестры милосердия – прямые последовательницы сестричества, образованного при жизни матушки Марии.

Екатерина Дзюба