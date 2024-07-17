Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений

Владимир Якушев сообщил, что на сегодня построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В этом году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тысяч мест.

По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счёт федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 школ. Из них 534 школы – с окончанием работ в 2025 году.

Он отметил также, что активно программа реализуется в новых регионах.

«Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе (капремонта школ – прим.), результаты очень хорошие», - подчеркнул Владимир Якушев. «Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. С 22 июля по 18 августа мы проведем всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта «Новая школа» в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», - сказал Владимир Якушев.

«В Ленинградской области высокие темпы строительства социальных объектов. С 2017 года на территории Ленинградской области построено 33 школы и 102 детских сада. До конца 2026 года за счет средств регионального бюджета будет достроено 13 объектов образования. Также, благодаря успешной реализации региональной программы реновации, за последние 9 лет капитально отремонтировано 80 образовательных организации региона, ещё в пяти учреждениях планируем провести реновацию до конца года. Кроме того, Ленинградская область - активный участник федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». В 2023 году по данной программе отремонтировано 6 школ. 13 объектов присоединились к масштабной программе в этом году, 6 из которых будут отремонтированы до конца текущего года. Ход ремонтных работ будут контролировать родительские штабы «Единой России», «Минпросвещения РФ», региональный штаб при Заместителе Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николае Петровиче Емельянове, а также наш «партийный десант», — прокомментировала региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

«У нас в высокой степени готовности нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья». Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений - прим.) в таком темпе предлагаю продолжить», - сказал министр.

Он также отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции.

«Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», - подчеркнул Сергей Кравцов.

Помимо этого, на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция «Собери ребенка в школу».

«Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч – это дети из Донбасса и Новороссии», - напомнил Владимир Якушев.

Он поручил в этом году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО.

Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных Председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.