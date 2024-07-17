Гатчинские валенки покорили посетителей Универмага на выставке «Россия»

Предприниматели Ленинградской области представили свою продукцию в Универмаге Выставки «Россия» на ВДНХ. Так, многочисленные посетители международной выставки смогли приобрести продукцию, созданную мастерами народных художественных промыслов и ремёсел Ленинградской области — изделия из лозы и керамики, вкуснейшие конфеты, злаковые батончики и знаменитый Копорский иван-чай.

Ленобласть познакомила посетителей выставки с уникальной продукцией своих мастеров, такой как Киришское и Свирское кружево, кованные и вязаные изделия, валенки Гатчинского промкомбината, керамика "Nevo Ladoga", товары «Балтийской лозы» и натуральная косметика.

Поддержка производителей и ремесленников Ленинградской области, позволяющая выйти со своей продукцией на федеральный уровень, стала возможна благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и региональным программам развития бизнеса.

За 8 месяцев региональные производители при содействии Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области совместно с дирекцией Универмага провели десять мастер-классов. Также были продемонстрированы технологии и традиции производства, а посетители на практике изучили тонкости ремесла.

Напомним, за организацию участия в «Универмаге» наш регион отметили наградой «За лучшую поддержку производителей региона» от дирекции Выставки «Россия».

Свою продукцию представили более 30 ремесленников и мастеров из Ленинградской области.

За время работы Универмага областные предприниматели продали более 16 тысяч своих товаров