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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.07.24 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Романовка,

д. Кирлово,

д. Торфопредприятие.

 

22.07.24 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП

д. Акколово,

д. Тойворово,

д. Муттолово,

д. Туганицы, 

с-з «Пламя».

 

22.07.24 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская. 