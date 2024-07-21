Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
22.07.24 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка,
д. Кирлово,
д. Торфопредприятие.
22.07.24 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Муттолово,
д. Туганицы,
с-з «Пламя».
22.07.24 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская.
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