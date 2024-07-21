Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 июля

Закончился XXX юбилейный фестиваль «Литература и кино». Отшумели страсти, разъехались гости. Сейчас, когда эмоции улеглись, можно спокойно, с холодным сердцем подвести итоги гатчинского киносмотра. Тем зрителям, которые регулярно посещали фестиваль, наш материал поможет воскресить в памяти его наиболее яркие моменты, для тех же, кто так и не нашёл времени для просмотра фильмов, поможет составить представление о его программе.