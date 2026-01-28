Урок памяти «Блокадный хлеб» в Пригородной школе

Это был не обычный урок истории, а эмоциональное погружение в одну из самых трагических страниц Великой Отечественной войны, рассказ о героизме жителей и защитников Ленинграда. Блокада города длилась 872 дня, и каждый день был настоящим испытанием для жителей. По разным данным в эти дни погибло от 692 тысяч до полутора миллионов человек, и 97% из них — от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в «125 граммов жизни» - такой была суточная норма хлеба для ребенка, служащего, иждивенца в самую страшную зиму 1941–1942 годов.

Заведующая школьной столовой Е.И. Бабурина заранее испекла хлеб по рецепту, максимально приближенному к блокадному. В его состав были включены ржаная мука, жмых подсолнечный, овсяные отруби, ржаной солод.

В дни блокады в хлеб добавляли жмых, пищевую целлюлозу, кору деревьев. Это был не просто хлеб, а сама жизнь, - об этом рассказала ученикам организатор мероприятия, заместитель директора по воспитательной работе Ольга Петровна Шибанова.

Многие ребята впервые увидели эту крошечную норму хлеба и смогли попробовать аналог блокадного хлеба. И многие не сдерживали впечатлений: «Блокадный хлеб очень невкусный. Норма на сутки очень маленькая. Представляю, как мучились жители Ленинграда».

Главной частью урока стали живые свидетельства, просмотр документальной хроники. Активисты школьного музея Боевой славы – 8-классники Илья Соколик и Марфа Шапкина – зачитывали отрывки из писем и дневников блокадников.

Илья прочитал письмо из блокадного дневника Александра Калинина, датированное 1 января 1942 года. Вот сокращенная версия послания от свидетеля тех событий:

«С Новым годом, с Новым счастьем! Мои дорогие, мои любимые! Сегодня 1 января 1942 года.

Милая Ираидочка! В каких ты условиях встречаешь этот день? Как вы чувствуете себя? Как мои милые детушки?

Я помог хозяйке оформить для детишек елку. Как они рады, боже мой!

Я не раз вспомнил тебя, милую и дорогую, моих милых детушек. Думаю, если были бы вместе, обязательно устроили бы маленькую ёлочку.

Ожидали, что с 1-го нам прибавят хлеба. Вышло «боком», хлеба не прибавили, а разговоров сколько было!

Мать у меня совсем слегла, в Новый год даже не встала ёлку посмотреть. На кровати и ест, и пьёет.

По карточкам много не получено……

Заводы в Ленинграде не работают уже около месяца, трамваи тоже не ходят… Одним словом в городе тишина. Обстрела пока что нет. Что дальше буде, не известно. Поезд от нас не идет.

Да, чуть не забыл, сегодня поймали кошку, из каковой запаслись мясом на 9 раз, т.е. на 9 дней. Подвезло.

Теперь вся мечта о собаке, где поймать собаку. Сколько было бы мяса, боже мой. Куча! Но нигде не поймать. Голод не тетка, заставит, что хочешь есть.

За городом нам по городским карточкам хлеба не дают, поезд не ходит, и вот нужно чуть ли не ежедневно ходить 9 км в город за хлебом. Без этого валишься с ног, а иди».

История этого дневника необычная. Александр Калинин поехал к матери в Ленинград и оказался в блокаде. Его жена и две дочери были уверены, что он на фронте. Дневник представляет собой ежедневные письма к любимой жене и дочерям. Только спустя 75 лет, благодаря программе «Жди меня», дневник отца был передан младшей дочери Любе. Дневник стал реликвией семьи, а его ксерокопия хранится в школьном музее Пригородной школы.

Любовь Александровна Белаш живет в поселке Новый Свет, всегда почетный гость в Пригородной школе. Она присутствовала на уроке памяти вместе с представителями Совета ветеранов Новосветского поселения Г.М. Данько и Г.И. Алексеевой.

На встрече прозвучали стихи Ольги Берггольц и Анны Ахматовой. Их проникновенно прочитали ученицы 5-в класса Мария Мельникова и Анастасия Остапенко.