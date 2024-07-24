Актёр Александр Михайлов: «Я там, где должен быть — по совести, по чести и по своему делу»

Мы решили не упускать замечательную возможность пообщаться с любимым артистом, и он с удовольствием согласился на небольшое интервью. Беседа получилась интересной и содержательной, а вдохновили на неё уникальные экспонаты родом из эпохи детства и юности Александра Михайлова.

Родился в старообрядческой землянке

Будущий актёр родился 5 октября 1944 года в бурятской деревне Оловянная Читинской области.

- Это произошло в бывшей монашеской келье-землянке, - рассказывает он. - Дитя войны, 1944 год... Мои предки были старообрядцами, выходцами из центральной России. Я узнал, что в эту землю они пришли после Никонианского раскола, высланные всей семьёй. Они шли пять с половиной лет через всю Сибирь - до реки Чикоя в Забайкалье. Они были земледельцами и везде, где останавливались, обрабатывали землю и выращивали скороспелые злаки... Я побывал в том месте, где мои предки осели окончательно. Там сохранился фундамент большого дома, где они жили сразу несколькими поколениями. Сохранилось даже старое высохшее дерево, которые сажали мои предки. Я отломил несколько веток, привез их в Москву, поставил в вазу с водой. И вдруг, через какое-то время, они дали ростки! Когда я увидел это, я заплакал...

...Такие воспоминания очень сильно действуют. Я помню, как в эту нашу земляночку мама принесла радиоприемник с проигрывателем для пластинок. Первая пластинка была с песней Руслановой «Липа вековая». Я ее выучил наизусть. А у меня еще мама поющая была, старообрядка. Она на балалайке играла, и мы часто пели вдвоем с ней...

...Отца не было у меня с четырех лет, моя младшая сестра умерла во время войны от голода, как и моя тётя Таисия, мамина сестра. Не простой был период, так что я многое видел... Я никогда не доедаю еду: первое, второе... Это в крови у меня уже. Мама что-нибудь приготовит, начинаем есть, она говорит: «Шур, все, хватит, кто-то там более голодный...» И мы выносили кастрюлю или большую тарелку с ложками к забору, на скамейки. И люди голодные шли, ели, доедали, крестились и шли дальше. Вот этого я никогда не забуду... Поэтому у нашего поколения другие ценности — только любовь и доброта спасали от всех неурядиц и бед, тем более в Сибири с её сложными климатическими условиями.

«Я — река...»

Как рассказал Александр Михайлов, их землянка находилась рядом с буддийским храмом — дацаном.

- Это знаменитый Иволгинский дацан - духовный центр российского буддизма, - вспоминает актёр. - Ему 230 лет. Его главная святыня - нетленный лама Итигэлов, необъяснимое чудо всего буддийского мира. А если идти в другую сторону, там есть Духовные ворота. Я часто туда бегал в детстве. Они сложены из плит. Их надо обойти восьмёркой, бросая при этом зёрна голубям и какую-то мелочь... Тот, кто пройдёт этот ритуал, получает право на духовное посещение «второго Тибета» - так в Бурятии называют Алханай, буддийскую святыню с целебными источниками. После погружения в один из таких ручьёв на три-четыре года вообще забываешь о болезнях. Мечтаю привезти туда всех своих друзей- актёров, чтобы они испытали, что это такое.

...Но я, конечно, не стал буддистом. Я сам — человек православный. Мои предки — старообрядцы, и я отношусь к этому с большим уважением... Но мне очень нравится одно буддистское изречение: «Бросай в меня камни, бросай в меня грязь, а я — река...» Мне очень это помогает в жизни... Россия — это моя река, моя судьба. И быть ручейком, незамутненным ручейком, который пробивает все засоры, чтобы влить в этот поток свои очищенные струйки — это самое важное и дорогое, что может быть... Вот через эти образы я и живу.

Многие фильмы с участием Александра Михайлова по праву вошли в классику советского и российского кинематографа. Его знают и любят по таким легендарным картинам, как «Любовь и голуби», «Мужики», «Одиноким предоставляется общежитие».

Ему довелось побывать в разных ролях, часто противоположных по характеру. Это и простой, но очень обаятельный деревенский мужик с душой нараспашку («Любовь и голуби»), и интеллигентный инженер («Милый друг давно забытых лет…»), и борец за справедливость («Змеелов»), и разведчик («Отряд специального назначения»), и харизматичный морской офицер, легко покоряющий женские сердца («Благословите женщину»). И всё же, как признаётся актёр, ближе и дороже всего ему образ главного героя фильма «Очарованный странник» по Лескову, вышедшего на экран в 1990 году.

- Через Ивана Флягина показана история всей России, - говорит Александр Михайлович. - Это потрясающе совершенно. Там заложено очень много. Мне, говорит, за русский народ пострадать очень хочется. Меня ни смерть не берет, ни вода, ни земля не принимает. А вот за русский народ я хочу пострадать. И идет и совершает поступки. Считаю, это величайшее лесковское произведение.

Актёр и гражданин своей страны

Трепетное отношение к своей большой Родине — России, беспокойство за её будущее и связанная с этим активная жизненная позиция — одно из главных качеств Александра Михайлова как человека.

- Я очень внимательно слежу за тем, как разворачивается история последних наших десятилетий и, конечно, не могу оставаться в стороне от происходящего, - говорит актёр. - Я многое знаю и многое видел своими глазами. В 1987 году я снимался в фильме «Отряд специального назначения» про разведчика Николая Кузнецова (по книге Дмитрия Медведева «Это было под Ровно»). Съёмки проходили во Львове и Ровно. Мне по сценарию приходилось надевать форму немецкого офицера, и местные жители с видимым удовольствием приветствовали меня возгласом «Зих хайль!» и соответствующим взмахом руки. Радовались, улыбались: «О, наконец-то! Наши приехали!» Подходили ко мне, говорили: «Смотри, какой шеврон! Как у моего деда». Уже потом, после окончания съемок, мы собрались в кафе. Все говорили по-русски. К столику подошёл человек, говорит: «Слушайте, москали, потише тут с русской речью, а то ухо режет». А в глазах злоба, ненависть... К сожалению, недоработали наши идеологи в те годы, надо было серьёзнее подходить к этим вещам. Ненависть эта к нам там — на генетическом уровне. Отсюда и сегодняшняя непростая ситуация...

Начиная с 2014 года, Александр Михайлов приезжал в Донецк, чтобы поддержать восставший Донбасс.

- Я познакомился с Александром Захарченко, - вспоминает он. - Это был очень образованный и умный человек. И я понял, почему все эти ребята встали, и почему нам пришлось начать СВО. Сейчас мы одни против всего мира. По сути, мы сейчас против сатанизма, процветающего в этом мире. И я уверен, что мы обязательно выстоим и победим. Поэтому я там, где должен быть — по совести, по чести, по своему делу.

«Чтобы во всём была любовь и ещё раз любовь...»

В послужном списке у Александра Михайлова — более 80 ролей в кино и около полусотни в театре. Ему подвластны самые разные типажи и характеры. В этом году актёру исполняется 80 лет, но он по-прежнему бодр и полон сил. Он продолжает играть на сцене, снимается в кино, преподаёт в вузе.

- Суть моего метода преподавания очень проста: самое главное - сохранить первоосновы, - говорит он. - Очень важно прикасаться к истории, знать хотя бы элементарные вещи из неё. Важно, чтобы у молодых людей была заразительность, чтобы был свет внутри, чтобы в основе всего, что они делают, была любовь и ещё раз любовь... И самое главное, говорю им: «Ребята, у вас молодые мозги, хорошая память. И каждый день, ложась спать или просыпаясь, возьмите томик Пушкина, прочтите и запомните хотя бы две строчки, хотя бы четверостишие. Пройдут годы, и вы мне, старику, скажете спасибо»... Я считаю, что поэзия — это основа из основ, через неё человек познаёт мир. В ней есть образы, а там, где есть образы, там нет ничего безобразного... Да, Пушкин — мой любимый поэт. Я готов читать его бесконечно. На все вопросы он уже ответил, тогда ещё...

Юлия Лысанюк