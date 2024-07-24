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Кто в Гатчинском районе 25 июля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.07.24 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д. Питкелево.

 

25.07.24 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское поселение:

д. Дубицы.

 

25.07.24 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Мыза-Ивановка;

д. Кямяря.