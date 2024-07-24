Кто в Гатчинском районе 25 июля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.07.24 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д. Питкелево.
25.07.24 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское поселение:
д. Дубицы.
25.07.24 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Мыза-Ивановка;
д. Кямяря.
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