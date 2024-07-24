Школа должна быть безопасной

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим 19 июля оценила состояние школ в Рождествено и Дивенском, чтобы наметить дальнейшие планы по реконструкции.

В Рождественской школе приводится в порядок пищеблок – столовая и кухня на втором этаже и продуктовое хранилище на первом. Как пояснил директор школы Олег Прокуратов, сейчас ведутся штукатурные и облицовочные работы, делаются потолки, полы, меняется проводка, закупается некоторое оборудование.

Ремонт пищеблока обошелся районному бюджету в 2 млн рублей, замена опор освещения и новые фонари стоили 600 тысяч и столько же – частичный ремонт кровли. Крышу отремонтировали над учебными классами, спортзалом и «Точкой роста», которая открылась здесь два года назад. Однако, по мнению Людмилы Нещадим, ремонт школы надо продолжать:

- Мы поставили задачу еще раз все осмотреть и подготовить проектно-сметную документацию на продолжение ремонта. Школа востребована, это учебное заведение с хорошей историей и традициями, педагогическим составом. Дети должны получать образование в комфортных условиях. Кроме того, благоустройства требует и пришкольная территория.

Филиал Рождественской школы в поселке Дивенский гораздо старше и находится в более плачевном состоянии.

- Школу строили пленные немцы после войны, и сегодня она требует капитального ремонта, потому что за все это время никаких серьезных работ не проводилось. И несущие балки укреплять надо, и чердачные перекрытия делать, и остов – здесь очень много недостатков, которые требуется устранить. Школа, прежде всего, должна быть безопасной, – подчеркнул Олег Прокуратов.

Дивенская школа – небольшая, камерная, на сегодняшний день в ней всего 23 ученика в разных классах. Но для поселка это своего рода культурный центр – в школе работает музей, посвященный Великой Отечественной войне и русскому быту.

- По обеим школам были приняты концептуальные решения, – сказала Людмила Николаевна. – Здание Дивенской школы нужно сохранять. Со строителями мы решили, что необходимо дальнейшее комплексное инструментальное обследование. Это удивительная сельская школа, я благодарю педагогический коллектив за эту домашнюю атмосферу и замечательный музей, посвященный героическим событиям прошлого и окунающий нас в русский быт. Будем прорабатывать варианты. Очевидно, что рано или поздно мы должны будем прийти сюда с капитальным ремонтом, и надо искать альтернативные варианты организации образовательного процесса.

Если здание Дивенской школы признают аварийным, учебный год ребята начнут в Рождественской школе. Людмила Нещадим поручила комитету образования предусмотреть вопрос школьного транспорта.

Екатерина Дзюба