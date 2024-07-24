Вера Птушкина тоже строила БАМ!

Вера Александровна Птушкина родилась в с. Рождествено в 1940 году. Окончила Рождественскую школу с серебряной медалью, потом работала там же старшей пионервожатой. В 1959 году поступила в Ленинградский горный институт на геофизический факультет. Где только не пришлось побывать в студенческие годы: Забайкалье, Кольский полуостров, Средняя Азия, Крым, всё ближнее зарубежье! После окончания института работала в Казахстане. В 1968 году вернулась в Ленинград и устроилась на работу инженером-геофизиком в маркшейдерскую службу ленинградского «Метростроя». В 1977 года она отправила на строительство Байкало-Амурской магистрали.

- Вера Александровна, расскажите, как вы оказались на строительстве БАМа?

- Мы с супругом работали в «Метрострое», и в 1977 году нас отправили в командировку на три года – строить новую железную дорогу. Мужа - как главного инженера тоннельного отряда, а меня - как маркшейдера на строительство Северомуйского тоннеля в Республике Бурятия, протяжённость которого 15343 метра. (В июне 2012 года Северомуйскому тоннелю присвоено имя В.А. Бессолова, под руководством которого была пройдена и сооружена большая часть тоннеля. Строительство продолжалось с перерывами 26 лет – прим.ред.).

- Какие были условия проживания?

- Условия были достаточно хорошие. К 1977 году здесь были построены школа, больница, Дом культуры. Мы жили в маленьких деревянных домиках, которые были разделены на две квартиры. Из-за того, что эта местность относится к наиболее сейсмоактивным, у домов не было фундаментов. Одно из землетрясений я застала лично, оно было 3–4 балла.

- Какие ситуации случались за время работы на БАМе?

- Одна из самых известных историй - это размыв, но там погибло не 30 человек, как все говорили, а два, причем один из-за того, что он что-то забыл в машине и решил вернуться. Естественно, его унесло водой, он ударился головой о металлическую балку. Еще неприятный случай был в самом начале моей работы: обвалилась порода. Позитивных историй больше. Например, у нас была собака – Кадар, и он постоянно ложился на дорогу перед самосвалами, загораживая проезд. Когда я его первый раз привязала, он лег на крыльцо, свесил голову на первую ступень, поджал лапы к носу и с осуждающей мордой смотрел за всем происходящим вокруг.

В.А. Птушкина награждена медалью «Ветеран БАМа» и памятной медалью «40 лет Байкало-Амурской магистрали».

После выхода на заслуженный отдых Вера Александровна постоянно проживает в с. Рождествено, является активной участницей всех общественных мероприятий.

Никита Сонин