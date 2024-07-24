Возможностью пересдать ЕГЭ воспользовались 110 выпускников Гатчинского района

Всего участниками основного периода ЕГЭ в этом году стали 672 человека, в том числе выпускников текущего года - 598 человек (из них 19 человек, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования), выпускников прошлых лет - 69 человек и пять студентов колледжа.

Три выпускника с ограниченными возможностями здоровья сдали экзамены в форме государственного выпускного экзамена.

Для проведения ЕГЭ было задействовано 6 ППЭ. Проведение экзаменов обеспечивали 86 организаторов в аудиториях, 13 технических специалистов, 11 членов ГЭК, 12 медицинских работников. Порядок в ППЭ и на прилегающих территориях обеспечивали сотрудники органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ осуществляли 27 общественных наблюдателей. С 2020 года за нарушениями на экзаменах следят не только общественные наблюдатели, но и искусственный интеллект. Технология машинного зрения, работающая на основе нейронной сети, используется для выявления по видеозаписи возможных нарушений, которые затем передаются для анализа онлайн-наблюдателям. В 2024 году нарушений в Гатчинском районе не выявлено.

Главное нововведение в ЕГЭ в этом году – возможность для выпускников пересдать один из предметов по своему выбору из числа тех, что они сдавали, и использовать новый результат для поступления в вуз. С инициативой предоставить им такую возможность выступил Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Всего этой возможностью решили воспользоваться 110 выпускников. Пересдачи прошли 4 и 5 июля. В результате 79 (71,8%) человек улучшили свой результат, 8 (7,3%) человек ухудшили, у 23 (20,9%) выпускников результат остался прежним.

В 2024 году заметен рост результатов по предметам естественно-научного цикла: профильной математике, физике, химии, биологии и географии. По русскому языку результаты незначительно снизились.

В этом году семь участников получил на ЕГЭ 100-балльный результат:

- по химии - Екатерина Гутова из Гатчинской школы №1 (учитель Попова Светлана Викторовна);

- по физике - Савва Волков из Гатчинского лицея №3 (учитель Жабрунова Елена Вячеславовна) и Иван Маркин из Сиверской гимназии (учитель Гончаров Анатолий Моисеевич);

- по русскому языку - Софья Зубченко из Гатчинской школы № 9 (учитель Кузнецова Светлана Геннадьевна) и Евгения Иванова из Гатчинской школы № 7 (учитель Иванова Надежда Юрьевна);

- по обществознанию - Яна Иус из Пригородной школы (учитель Филатов Александр Дмитриевич) и Анастасия Соколова из Коммунарской школы №3 (учитель Шагай Людмила Аркадьевна).

В 2024 году 273 обучающихся набрали высокое количество баллов - от 81 до 99, и это больше, чем в предыдущие годы.

Важной особенностью экзаменационной кампании 2024 года стали изменения, которые коснулись поучения лучшими выпускниками школ медалей «За особые успехи в учении». Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степеней получили 87 выпускников, что составляет 14,5% от всех выпускников 11-х классов, получивших аттестат.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о сборе предложений по совершенствованию ЕГЭ и широком общественном обсуждении данной темы, которое планируется провести в конце августа 2024 года.

- ЕГЭ должен совершенствоваться, и мы не планируем останавливаться в этой работе. Меняются подходы, технологии, меняется мир и, конечно же, вместе с ними меняется экзамен, – отметил он.

До 15 августа Рособрнадзор принимает предложения по совершенствованию ЕГЭ. Свои предложения можно направить на специальный почтовый ящик: exam2030@obrnadzor.gov.ru.