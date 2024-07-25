В Ленинградской области – уверенные пользователи цифровых услуг
От записи к врачу до постановки на кадастровый учет: жители Ленинградской области в первом полугодии 2024 года подали более 7 млн заявлений онлайн на портале Госуслуги.
Рубрики: Общество
Это в 2 раза больше, чем за весь 2023 год, когда было подано заявок на 3,7 млн услуг.
Самыми востребованными у жителей региона в 1 полугодии 2024 года были: запись на прием к врачу – 4,2 млн раз, сведения из ЕГРН – 737,6 тысяч заявок, кадастровый учет и регистрация прав – 213 тысяч раз.
Все массовые социально значимые госуслуги в Ленинградской области доступны онлайн. 75% (1,5 млн) жителей Ленинградской области имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг. Только за последний месяц в ЕСИА зарегистрировались 67,7 тыс. человек.
Удобные цифровые сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Уровень удовлетворенности качеством их оказания в регионе составляет 4,13 балла из 5.
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