В Ленинградской области – уверенные пользователи цифровых услуг

Это в 2 раза больше, чем за весь 2023 год, когда было подано заявок на 3,7 млн услуг.

Самыми востребованными у жителей региона в 1 полугодии 2024 года были: запись на прием к врачу – 4,2 млн раз, сведения из ЕГРН – 737,6 тысяч заявок, кадастровый учет и регистрация прав – 213 тысяч раз.

Все массовые социально значимые госуслуги в Ленинградской области доступны онлайн. 75% (1,5 млн) жителей Ленинградской области имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг. Только за последний месяц в ЕСИА зарегистрировались 67,7 тыс. человек.

Удобные цифровые сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Уровень удовлетворенности качеством их оказания в регионе составляет 4,13 балла из 5.