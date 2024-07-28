Кто в Гатчинском районе 29 июля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
29.07.24 с 10:00 до 17:30
Таицкое поселение:
п. Тайцы ул. Купеческая.
01.08.24 с 10:00 до 20:00
Сусанинское поселение:
Коммунарское кооперативное предприятие,
ЧП Калинин (магазин),
СНТ «Березовая Роща».
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