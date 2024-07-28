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Кто в Гатчинском районе 29 июля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.07.24 с 10:00 до 17:30

Таицкое поселение:

п. Тайцы ул. Купеческая.       

 

01.08.24 с 10:00 до 20:00

Сусанинское поселение:

Коммунарское кооперативное предприятие,

ЧП Калинин (магазин),

СНТ «Березовая Роща».