Кто в Гатчинском районе 29 июля останется без света

Традиционно в последнее воскресенье июля в нашей стране отмечается День Военно-морского флота. Несмотря на сложную обстановку, связанную с проведением специальной военной операции, город Санкт-Петербург, как заведено с 2017 года, готовится к Главному Военно-морскому параду, а жители Гатчины готовятся по-своему встретить этот важный для всех причастных к военно-морской службе ежегодный праздник. Вспомним об истории самого праздника.