Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
31.07.24 с 11:00 до 19:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка ч/с частично,
д. Большая Ивановка ч/с частично,
д. Старицы, КП «Поместье Бауер».
01.08.24 с 10:00 до 20:00
Сусанинское СП:
Коммунарское кооперативное предприятие,
ЧП Калинин,
СНТ «Березовая Роща».
31.07.24 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП
д. Жабино
д. Крокшево
д. Тепловка
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