Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

31.07.24 с 11:00 до 19:00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка ч/с частично,

д. Большая Ивановка ч/с частично,

д. Старицы, КП «Поместье Бауер».

 

01.08.24 с 10:00 до 20:00

 Сусанинское СП:

Коммунарское кооперативное предприятие,

ЧП Калинин,

СНТ «Березовая Роща».

 

31.07.24 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП

д. Жабино

д. Крокшево

д. Тепловка