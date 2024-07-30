Культурным проектам Ленобласти — президентские гранты

В конкурсе могут участвовать проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, направленные на поддержку, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей СВО.

Проекты принимаются по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

Подать заявку на первый конкурс 2025 года могут некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

С первого грантового конкурса 2025 года изменятся суммы, на которые смогут претендовать творческие команды, в каждой из категорий. Теперь они выглядят так: гранты до 700 тыс. рублей, 700 тыс. рублей – 7 млн рублей, 7 млн рублей – 20 млн рублей, свыше 20 млн рублей.

Подробнее о конкурсе — в вебинаре генерального директора Фонда Романа Карманова.