Опекуны смогут создавать детям и недееспособным учётные записи на Госуслугах
Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на Госуслугах. Право создать аккаунт для ребёнка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн.
Как опекуны будут создавать учётные записи
Процедура будет аналогична той, что сейчас используется для создания детских учётных записей родителями.
Опекуну нужно будет:
запросить в своём личном кабинете сведения об опеке
создать карточку опекаемого ребёнка или недееспособного взрослого
дождаться проверки введённых в карточке сведений
создать отдельный аккаунт. Он будет связан с учётной записью опекуна
Создать карточку ребёнка или недееспособного взрослого можно будет не только онлайн, но и в МФЦ.
Что ещё есть в проекте постановления
В документ переносится порядок регистрации на портале взрослых, родных детей и индивидуальных предпринимателей, а также порядок размещения и обновления сведений в личном кабинете на Госуслугах. Сейчас это прописано в постановлении №584 о ЕСИА. Принятие нового постановления позволит выделить порядок регистрации на портале в отдельный документ и не перегружать существующий.