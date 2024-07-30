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Опекуны смогут создавать детям и недееспособным учётные записи на Госуслугах

Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на Госуслугах. Право создать аккаунт для ребёнка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн.

Рубрики:  Общество

Как опекуны будут создавать учётные записи 

Процедура будет аналогична той, что сейчас используется для создания детских учётных записей родителями. 

 

Опекуну нужно будет: 

запросить в своём личном кабинете сведения об опеке 

создать карточку опекаемого ребёнка или недееспособного взрослого 

дождаться проверки введённых в карточке сведений 

создать отдельный аккаунт. Он будет связан с учётной записью опекуна 

Создать карточку ребёнка или недееспособного взрослого можно будет не только онлайн, но и в МФЦ. 

 

Что ещё есть в проекте постановления 

В документ переносится порядок регистрации на портале взрослых, родных детей и индивидуальных предпринимателей, а также порядок размещения и обновления сведений в личном кабинете на Госуслугах. Сейчас это прописано в постановлении №584 о ЕСИА. Принятие нового постановления позволит выделить порядок регистрации на портале в отдельный документ и не перегружать существующий.