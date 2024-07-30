Опекуны смогут создавать детям и недееспособным учётные записи на Госуслугах

Как опекуны будут создавать учётные записи

Процедура будет аналогична той, что сейчас используется для создания детских учётных записей родителями.

Опекуну нужно будет:

запросить в своём личном кабинете сведения об опеке

создать карточку опекаемого ребёнка или недееспособного взрослого

дождаться проверки введённых в карточке сведений

создать отдельный аккаунт. Он будет связан с учётной записью опекуна

Создать карточку ребёнка или недееспособного взрослого можно будет не только онлайн, но и в МФЦ.

Что ещё есть в проекте постановления

В документ переносится порядок регистрации на портале взрослых, родных детей и индивидуальных предпринимателей, а также порядок размещения и обновления сведений в личном кабинете на Госуслугах. Сейчас это прописано в постановлении №584 о ЕСИА. Принятие нового постановления позволит выделить порядок регистрации на портале в отдельный документ и не перегружать существующий.