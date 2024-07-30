У дачи «адмирала» Прибыткова есть будущее!

Поселок Прибытково — один из самых живописных в Гатчинском районе. Здесь все еще можно увидеть дачи столетней давности, построенные по оригинальным проектам. Чудом сохранившаяся до наших дней бывшая дача «адмирала» Прибыткова (на самом деле он был не адмиралом, а капитаном 1-го ранга), в которой разместилась сельская библиотека, — один из таких раритетов.

Несмотря на отсутствие статуса объекта культурного наследия, это здание считается настоящей архитектурной «жемчужиной» прошлого века. Уникальный памятник эпохи модерна, он по праву входит в десятку лучших шедевров деревянного модерна России. Дальнейшая судьба дачи «адмирала» Прибыткова — в руках наших современников. И это хорошие и надёжные руки, которые делают всё, чтобы история родной земли не прерывалась и не знала «белых пятен».

Наследие «адмирала» Прибыткова

Напомним, этот необычный деревянный дом был построен в 1900 году капитаном 1-го ранга Виктором Васильевичем Прибытковым. Именно благодаря ему посёлок развивался очень быстро, превращаясь в своего рода дачный город, подобно Вырице или Сиверской. История Прибытково связана с такими именами эпохи Серебряного века, как Илья Репин и Исаак Бродский, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Сергей Рахманинов, Андрей Белый и Александр Грин, певица Анастасия Вяльцева, художник Павел Филонов, артист Павел Самойлов и многие другие.

Свою собственную дачу «адмирал» возвёл в 1900 году в модном тогда стиле модерн. В облике дома явно проглядывал морской стиль: издалека этот двухэтажный деревянный особняк напоминает корабль, плывущий среди «волн» — зеленых раскидистых елей. Настоящей «изюминкой» особняка стали цветные витражи на окнах веранды, которые изображают парусники, барки, маяки, приморские пейзажи. По местной легенде, они были исполнены по эскизам художника Михаила Врубеля.

До и после войны в старинном доме Прибыткова размещалась начальная школа, позже – дача детского сада фабрики «Большевичка». В девяностые годы бывшее «адмиральское» имение было практически разорено, лишившись, к тому же, земель вокруг дома. В 1997 году на первом этаже пустующего особняка разместилась Прибытковская сельская библиотека.

Как говорит Андрей Бурлаков, если бы не библиотека, этого дома просто уже не было бы. Территорию вокруг дома уже успели к тому времени продать, запросто могли пустить под снос и сам особняк. Библиотекари отчаянно боролись за него, и этот дом почти сразу же стал больше, чем библиотекой.

Как библиотека историю спасает

С приходом в Прибытково библиотекаря Марины Николаевны Ковель старинный дом начал оживать. Одним из основных направлений работы библиотеки сразу же стало краеведение. Старый дом зажил новой жизнью, важное место в которой заняло восстановление истории поселка.

Лет пятнадцать назад Андрей Бурлаков, впечатлённый богатой историей этого посёлка, предложил организовать в Прибытковской библиотеке музейную экспозицию, посвященную истории дачного модерна Прибытково и его окрестностей. Экспонатов было очень много - местные жители охотно делились вещами, десятилетиями хранившимися на чердаках и в сараях старых домов. Андрей Вячеславович начал собирать связанные с историей посёлка материалы, документы, фотографии. В итоге получилась целая книга - «Посёлок Прибытково и его окрестности».

К настоящему времени сельская библиотека в Прибытково стала своеобразным культурным центром, объединившим функции библиотеки, местного клуба и краеведческого музея с несколькими уникальными историческими экспозициями. Здесь можно увидеть старинную мебель, сундуки и чемоданы, предметы дачного быта столетней давности. Есть здесь посуда из сгоревшей уже дачи Репиных в Прибытково, хрупкие образцы знаменитого кузнецовского фарфора, старинные люстры и швейные машины, патефон и многое другое. Особое место в экспозиции занимает коллекция одежды и аксессуаров эпохи модерн – шляпки, легкие летние платья, старинные кружева, вышивка, изделия из тонкого, как шелк, льна ручной работы.

Один из любопытных и важных экспонатов – рисунок дачи Прибыткова, выполненный мальчиком-подростком и подаренный им своей подруге в 1939 году. На рисунке дом изображен во всем своем былом великолепии, и именно на него опираются специалисты, строя планы по восстановлению облика дачи Прибыткова.

«Модерновая» экспозиция — далеко не единственная в Прибытковской библиотеке. За минувшие годы удалось отремонтировать второй этаж, на котором организована экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Здесь представлены уникальные экспонаты, найденные поисковиками в Прибытково и его окрестностях — оружие, предметы амуниции и военного быта.

Этот старый дом, бережно хранящий свою историю, давно уже стал местом притяжения для творческой интеллигенции Гатчинского района и Петербурга – поэтов, художников и музыкантов, историков и краеведов. Здесь проходят литературные и музыкальные вечера, лекции, встречи, посвященные истории.

Дача «адмирала» Прибыткова входит во многие туристические маршруты и познакомиться с этим уникальным домом туристы приезжают целыми автобусами. В отличие от обычного музея, здесь всё «живое», любой предмет можно потрогать, взять в руки, погружаясь в историю каждой вещи. Правда, сейчас, в связи с текущей реставрацией, коллекция «История дачного модерна» рассеяна по всему зданию.

На помощь приходит «Том Сойер Фест»

В настоящее время самая главная задача энтузиастов — восстановить и сберечь уникальное здание для потомков.

— Это сейчас наша самая главная и единственная сохранившаяся дачная «жемчужина». Это — настоящий шедевр! - говорит Андрей Бурлаков. - Сохранившиеся исторические дачи в Гатчинском районе можно буквально по пальцам пересчитать. Я сейчас не могу показать туристам ни одной дачи в Сиверской — они все перестроены, все «ушли». То, что дачу «адмирала» Прибыткова удалось сохранить — это просто чудо!

- Мы пытались зарегистрировать это здание как памятник, собрали множество документов, но нам всегда отказывали, - продолжает краевед. - Местные власти говорили: дом аварийный, на его восстановление нужны огромные суммы... Возможно, именно то, что у этого здания нет никакого охранного статуса, его и спасло.

Напомним, в июле 2020 года в Прибытково стартовали работы по восстановлению и реставрации фасада старинной дачи. Инициаторы и организаторы реставрации — участники проекта по восстановлению исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров «Том Сойер Фест». Власти Кобринского поселения поддержали эту идею, постоянно идя навстречу и помогая по мере своих сил. К ним присоединилась бригада плотников, среди которых — сын гатчинского краеведа Александра Сёмочкина, Дмитрий Сёмочкин.

Сделано уже многое: восстановлен оригинальный проект здания, по которому проводится его реставрация. Укреплён главный фасад здания с проведением противоаварийных работ, расчищены рамы главного фасада, исторические входные двери. За счет пожертвований петербуржцев удалось восстановить «врубелевские» витражи. Силами добровольцев законсервирована крыша, из-за протечки которой на протяжении нескольких лет разрушались венцы здания. Этим летом волонтёры приступили к полной переборке обветшавшего заднего фасада дома — от подвала до потолка.

Пока ещё на старинных стенах и мебели оседает строительная пыль, но прибытковские энтузиасты уверены - знаменитая дача будет спасена!

- Мы долго не знали, какой будет дальнейшая судьба этого удивительного здания, - говорит Андрей Бурлаков. - Наш дом постепенно оживает, у него есть будущее. Самая большая радость - спасены и отреставрированы старинные «морские» витражи, украшавшие некогда террасу. Надеемся, через два года здание будет полностью восстановлено. Конечно, мы сделаем здесь настоящую достойную экспозицию. Сейчас продолжается сбор материалов, к нам постоянно поступают новые экспонаты. Их очень много, и пока идёт ремонт, мы не можем показать даже половину.

На встрече 12 июля Андрей Бурлаков показал самые первые экспонаты — несколько старинных печных изразцов, найденных в 1987 году. Среди самых последних — уникальная вышивка 1894 года со словами «Боже, царя храни!», выполненная французской и русской гладью. Кто-то ее сохранил и сберегал на протяжении почти 150 лет! Среди других находок последнего времени — резной деревянный оберег и православный крест, найденный в окопах в окрестных лесах.

- Основная экспозиция будет посвящена, конечно, эпохе модерна, потому что сама дача сделана в этом стиле, - говорит Андрей Бурлаков. - Помимо таких экспонатов, будут и мемориальные предметы — личные вещи знаменитых людей, когда-то живших в Прибытково. Их осталось не так много, но они постепенно возвращаются — люди понимают, что их нужно сохранить и передать дальше...

1 августа в сельской библиотеке Прибытково пройдет очередная краеведческая встреча «Старинные усадьбы Гатчинской земли: Суйда, Кобрино, Елицы, Сиверская, Дружноселье, Белогорка, Сиворицы, Войсковицы и другие». Гостей ждёт лекция краеведа Андрея Бурлакова и презентация фотоальбома «Моя малая Родина. Усадьба Орлино и ее история» студента Санкт-Петербургского технологического института Никиты Козачка. Начало в 15.30. Адрес: Гатчинский район, пос. Прибытково, ул. Школьная, д.2а.

Юлия Лысанюк