«Вы научили нас самому главному»

Николай Васильевич Жиганов родился 4 мая 1956 года. После окончания школы получил профессию тракториста и в 1973 году устроился в совхоз «Вожегодский» – крупное хозяйство, которое работало в Вологодской области. Но уже на следующий год молодой человек поступил в Вологодский педагогический институт и параллельно трудился разнорабочим в Зеленцовской средней школе Никольского района. В 1980 году он успешно окончил исторический факультет института.

Проработав один год в Зеленцовской средней школе организатором воспитательной работы, Николай Васильевич Жиганов получил приглашение и стал директором Михайловской восьмилетней школы. Еще через год переехал в Гатчинский район и уже здесь, как говорится, «пустил корни».

В Рождественской средней школе Николай Васильевич сначала преподавал историю и обществоведение, а с 1986-го по 2020-й год являлся ее директором (с годовым перерывом, во время которого работал начальником Управления образования в администрации Гатчинского района).

Более 30 лет «капитан» Николай Васильевич Жиганов со своей командой единомышленников успешно вел корабль «Рождественская школа» по образовательно-воспитательному курсу.

Любимая фраза Николая Васильевича: «Надо не стоять на выбранном пути, а уверенно по нему двигаться вперед».

Воплощение в жизнь таких идей, как преобразование школы в аграрную, аренда земельных угодий под выращивание картофеля, строительство гаража под сельхозтехнику, способствовало воспитанию трудолюбия у учащихся Рождественской школы.

В 1995 году школа стала лауреатом первого областного конкурса «Школа года». При школе велись спецкурсы агробиологического, эколого-краеведческого, нравственно-эстетического направлений.

Особая страница в истории школы – сотрудничество с ПТУ-43. Многие юноши тогда получили специальность тракториста, девушки – секретаря-машинистки, а на базе Сиверского педагогического класса – профессию воспитателя детского сада.

С большим позитивом были приняты возобновленные туристские слеты для учителей. Педагоги с удовольствием участвовали в спортивных мероприятиях в живописных окрестностях села Рождествено.

В 1996 году Николай Васильевич поддержал идею сотрудничества учащихся Рождественской школы с гимназистами немецкого города Рёбеля. Были организованы взаимные поездки школьных делегаций.

За добросовестный труд, достижения в обучении и воспитании молодежи Николаю Васильевичу присвоены почетные звания «Отличник народного образования РСФСР» (1990) и «Заслуженный учитель РФ» (1998).

С 2000 года при активной поддержке Николая Васильевича началась систематическая работа по сбору и накоплению материалов для создания школьного музея. В ней принимали участие педагоги, ученики и родители. А уже в начале 2002 года была открыта первая музейная экспозиция по истории Рождественской школы.

Как директор школы, Николай Васильевич не только сделал очень много в образовательно-воспитательном направлении, но и хорошо укрепил учебно-материальную базу. При нем был открыт компьютерный класс, в кабинете технологии полностью обновилась учебная техника и мебель, во многих классах была заменена школьная мебель, сделан капитальный ремонт спортзала, косметический ремонт большинства кабинетов.

На пороге юбилея педагогический коллектив Рождественской школы выражает Николаю Васильевичу большую благодарность за его неоценимый труд, желает крепкого здоровья, новых идей и достижений в работе.

К словам коллег присоединяются выпускники Рождественской школы. Их поздравления юбиляру звучат как гимн Учителю с большой буквы. Вот что пишет Карина Алексеевна Тараненко, ученица и коллега Н.В. Жиганова:

- Когда думаю о школьных годах, перед глазами всегда встает Ваш образ. Каким Вы были для нас, деревенских ребятишек? Вы были не просто учителем – Вы были светом в окошке, человеком, который открывал нам большой мир. В то время учитель значил для нас едва ли не больше, чем родители, потому что Вы вели нас не только по страницам учебников, но и по жизни.

Вы научили нас самому главному: быть честными перед собой и другими, не прятаться за чужими спинами и не бояться трудностей. Вы говорили: «Будьте собой, имейте свое мнение, даже если оно не совпадает с мнением большинства». Для нас, деревенских детей, это были не просто слова – это был компас, который помог многим не потеряться в суете.

Ваши уроки никогда не были скучными. Вы умели зажечь в глазах интерес, превратить самую сложную тему в увлекательное путешествие. Но главное – Вы умели слушать и слышать. Вы были нам другом и остаетесь им до сих пор.

Николая Васильевича любят и помнят учителя и многочисленные выпускники Рождественской школы, которым посчастливилось быть его воспитанниками. Среди них – семья Соколовых:

- В ту пору в педагогический коллектив влилась свежая струя молодых учителей, которая преобразила школьную жизнь: классную и внеклассную. Наша чувствительная детская психика была очарована и загипнотизирована харизмой и жизнеутверждающей магией молодого историка. Его рассудительность, последовательность и принципиальность снискали повсеместное уважение и авторитет у всех учителей, учеников и родителей.

Что вспоминаем мы, когда изредка встречаемся с неунывающим Николаем Васильевичем? Что остается в нашем сердце об этом человека?

Это доверие к нам, несмышленым воспитанникам, вера в нас, которая окрыляет и делает все трудности смешными. И вот мы каждый день на его уроках тянем руки, сами удивляясь, откуда такая тяга к знаниям... А вот я с трясущимися коленками в Его директорском кресле в день самоуправления постигаю смыслы управления...

А вот мы корпим над Его идеей – летописью школы, рукодельничаем и оригинальничаем с каждым разворотом фотоальбома…

И поход с классом, и торжества в честь ветеранов и много чего еще.

Вот так и взрослели, под его улыбкой со скрытой хитринкой, скрытой где-то там за оправой очков,

Желаем юбиляру сохранять свой стержень, не растратить свою мудрость и оптимизм в боях с проблемами, не впускать в свою жизнь «старика» и оставаться примером для окружающих, таким как для нас в нашей «Какраньше».

Своего наставника благодарит К.А. Закржевская:

- Уважаемый Николай Васильевич! Спасибо, что разглядели во мне то, о чем я сама даже не догадывалась. Это Вы привели меня в профессию педагога. Помню Ваши слова, но только теперь понимаю – Вы оказались абсолютно правы. Спасибо Вам за эту веру!

Сейчас такие учителя, как Вы, – огромная редкость. Вы по-настоящему, не для галочки, были озабочены судьбой каждого своего ученика. Говорят, учитель живёт в своих учениках. Вы живете в сотнях, в тысячах сердец Ваших учеников и в каждом из нас живет частичка Вашей души, Вашей мудрости и Вашего тепла.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всём и многих лет жизни. Низкий Вам поклон. Многая и благая лета Вам, наш дорогой Учитель!

Николай Васильевич Жиганов пользуется огромным авторитетом у жителей Рождествено: с 2005 по 2014 год он был главой и председателем Совета депутатов Рождественского сельского поселения, входил в состав Совета депутатов Гатчинского муниципального района. Затем два созыва работал в составе Общественной палаты Гатчинского района.

С сентября 2020 года Николай Васильевич работает преподавателем обществознания в Гатчинском педагогическом колледже имени К.Д. Ушинского. Он хорошо влился в коллектив. Совместно с коллегами проводит вне-

урочные занятия по учебной дисциплине, приобщает студентов к конкурсному движению. Его ребята часто побеждают в конкурсах муниципального и регионального уровней.

Администрация и Совет ветеранов Гатчинского педагогического колледжа сердечно поздравляют Николая Васильевича Жиганова, мудрого учителя и наставника, глубокого человека и надежного друга, с юбилеем!

Лет безоглядное течение

Никто не в силах удержать.

Сегодня, в день Ваш юбилейный,

Хотим с любовью пожелать,

Чтоб вопреки закону жизни

Здоровы были Вы всегда,

Чтобы в заботах повседневных

Вас не состарили года!