Гатчинские баскетболистки приняли «Вызов первых»

- На суперфинале Всероссийского чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» в Ижевске мы стали четвертыми среди лучших школьных команд России. Это была непростая неделя. Каждый день мы играли

с сильными соперниками, стремящимися к победе. Наши девочки проявили настоящий характер и боролись до конца, но, к сожалению, остановились в шаге от медалей. В матче за бронзу со сборной Кемеровской области нам не хватило эмоций и сил, ведь все силы мы вложили в борьбу за выход в четверку. Спасибо всем девочкам за отличный баскетбол и тем, кто нас поддерживал! Продолжаем работать и стремиться к новым вершинам! – поделился итогами игр Сергей Юркевич.

В рамках суперфинала прошел отборочный этап проекта «Вызов Первых» (баскетбол 3×3). Гатчинские баскетболистки вышли из группы с первого места и получили путевку на финал турнира, который пройдет в ноябре 2026 года в Сочи. В составе команды играли Алина Казакова, Анастасия Сонина, Майя Александрова и Вероника Городняя.