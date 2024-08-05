Летние цветы Надежды Златкиной

Надежда Златкина окончила художественно-графический факультет педагогического университета имени А.И. Герцена. На художественном отделении Сиверской детской школы искусств она преподаёт около 45 лет — буквально с момента основания этого отделения. У Надежды Александровны — десятки и сотни учеников, как нынешних, так и выпускников, для которых изобразительное искусство стало окном в мир истинной красоты. Многие из них стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов, а кто-то продолжил своё образование в творческих вузах.

Надежда Златкина - участница множества выездных пленэров, в том числе в Ярославле, Вологде, Витебске, Пскове, Тихвине и в других уголках Ленинградской области. Яркие, тёплые, очень душевные работы художницы находятся в частных коллекциях в России и разных стран мира.

Надежда Александровна — не только талантливый живописец, но и замечательный мастер декоративно-прикладного искусства, лауреат международных конкурсов по керамике, автор цикла работ «Сиверская свистулька». Ее работы выставлялись как в городах России, так и в Польше, Финляндии, Швеции.

Выставка Надежды Златкиной «Лето — это маленькая жизнь» открыта до 31 августа. Адрес: пос. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12.