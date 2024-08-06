Дружногорский разгуляй

Гостей и участников «Дружногорского разгуляя» ждала большая программа, насыщенная самыми разными веселыми и интересными событиями. Юные дружногорцы искали «сокровища пиратов», участвовали в мастер-классах и разминались на спортивных площадках. Отличное настроение создавали творческие коллективы Гатчинского района — «Мелодия», «Кристалл», «ССП», цирк «Гротеск». Своими выступлениями порадовали Фатима Мазурова, Сергей Борисов, Наталья Скорупская.

Одной из главных тем праздника стал Год семьи в России. На дне рождения поселения чествовали самые крепкие дружногорские семьи, которые состоят в браке более 55 лет! Среди них - Александра Александровна и Анатолий Иванович Щелкачевы, Нина Болеславовна и Юрий Васильевич Арефьевы, Александр Петрович и Олимпиада Васильевна Андрияйнен. Среди золотых юбиляров 2024 года - Татьяна Александровна и Владимир Николаевич Павловы, Ирина Алексеевна и Виктор Николаевич Васильевы. Долгих лет совместной жизни пожелали самой молодой семье поселения - Ивану и Татьяне Турро.

В этот день особо отметили заслуги самых активных жителей Дружногорского поселения. Среди них, в частности, воспитанники «Дружногорский ФСЦ «Росич» Татьяна Литвинова и Денис Кочнев. За большой вклад в развитие культуры отмечены Николай Иванович Лобастов и Евгений Дмитриевич Ухаров. За верность профессии наградили заведующую Ламповской сельской библиотекой Евпраксию Леонтьевну Лукашевич и специалиста администрации поселения Светлану Николаевну Харено.

Были отмечены наградой инициативные жители, которые, каждый в своей сфере, делают поселение лучше - Анна Михайловна Жуковская, Андрей Андреевич Жуков, Александр Александрович Гущин, семья Левенковых.

От имени дружногорцев, в знак высшей признательности и уважения, звание почетного гражданина Дружногорского поселения присвоено Елене Владимировне Черваковой. Торжественная церемония присвоения этого статуса проходила в присутствии других почетных жителей поселения - Людмилы Геннадьевны Погодиной и Антонины Евгеньевны Кульковой.

Почётными гостями «Дружногорского разгуляя» стали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов и Людмила Тептина.

- У каждого человека есть дорогой сердцу уголок, своя малая родина, - сказала Людмила Анатольевна. - Жители – творцы её истории и продолжатели славных традиций. И я от всей души поздравляю всех жителей Дружногорского поселения с днем рождения и благодарю за трудолюбие и неравнодушие, стремление сделать родной посёлок красивым и комфортным для проживания.

На праздник в Дружную Горку депутаты привезли награды. Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награжден коллектив Дружногорского культурно-досугового центра – за большой вклад в развитие культуры в Дружногорском поселении и в связи с 30-летием.

Благодарственными письмами от депутатов ЗАКСа награждены специалисты Дружногорского КДЦ Карина Афанасьева, Елизавета Егорова и Сергей Багателия, сотрудники Дружногорской администрации Ирина Седякова и Татьяна Пухова, сотрудник Дружногорской врачебной амбулатории Светлана Зайцева, заведующая детским садом №28 Анна Швыгина, учитель Дружногорской школы Константин Миллер.

«Дружногорский разгуляй» продолжался до позднего вечера, завершившись файер-шоу и фейерверком.