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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.08.24 с 09:00 до 17:30                          

Сяськелевское СП:

д. Крокшево,

д. Тепловка,

д. Жабино.

 

07.08.2024 с 10:00 до 19:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы,

д. Тихвинка,

д. Малая Ивановка.

 

07.08.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Пудость, очистные сооружения, ул. Новая, ул. Фабричная,

д. Покизен-Пурская,

д. Алапурская,

СНТ «Скворицы»,

ДНП «Алапурские леса».

 

 07.08.24 с 09:00 до 18:00                          

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы.

 

07.08.24 с 09:30 до 18:00                          

Рождественское СП:

д. Выра.

 