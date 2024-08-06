Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.08.24 с 09:00 до 17:30
Сяськелевское СП:
д. Крокшево,
д. Тепловка,
д. Жабино.
07.08.2024 с 10:00 до 19:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы,
д. Тихвинка,
д. Малая Ивановка.
07.08.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Пудость, очистные сооружения, ул. Новая, ул. Фабричная,
д. Покизен-Пурская,
д. Алапурская,
СНТ «Скворицы»,
ДНП «Алапурские леса».
07.08.24 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы.
07.08.24 с 09:30 до 18:00
Рождественское СП:
д. Выра.
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