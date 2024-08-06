В Ленобласти увеличен прожиточный минимум
Постановлением Правительства Ленобласти установлена величина прожиточного минимума — на душу населения, а также по основным социально-демографическим группам в Ленинградской области на 2025 год.
Так с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Ленинградской области:
на душу населения – 18 974 рублей,
для трудоспособного населения – 20 682 рублей,
пенсионеров – 16 318 рублей,
детей – 18 405 рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.
По федеральному законодательству величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года.
К величине прожиточного минимума привязана величина некоторых мер социальной поддержки, а именно: единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, региональная социальная доплата к пенсии, государственная социальная помощь на основании социального контракта и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей.