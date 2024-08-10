Книжные новинки лета

Маша Трауб. «Бабушка, которая хотела стать деревом» («Эксмо», 2024)

Новая книга российской писательницы Маши Трауб представляет собой сборник новелл о семье. Каждая новелла — интереснейшая история с яркими, колоритными героями, которые вызывают сочувствие, им хочется сопереживать. В книге органично соединились трагическое и комическое, в ней с легкостью и юмором рассказывается о самых серьезных вещах, что заставляет читателя то смеяться до слез, то грустить. Эта книга — о том, что каждому обязательно нужны близкие - те, с кем не надо притворяться, кто станет прощать нам неудачи и терпеливо слушать, когда мы захотим поделиться мечтами, пусть и такими странными, как, например, стать деревом после смерти.

Яна Вагнер. «Тоннель» («Редакция Елены Шубиной», 2024)

«Тоннель» — четвертый роман известной российской писательницы Яны Вагнер, автора книги «Вонгозеро», по которой поставлен сериал «Эпидемия».

Автор называет свою новую книгу «романом-катастрофой», описывая в ней жуткие события, но при этом не используя стандартные клише жанра, делая развязку способной удивить и даже рассмешить.

Несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми в тоннеле под Москва-рекой. Причина неизвестна, спасение не приходит, и спустя считанные часы всем начинает казаться, что мира за пределами тоннеля не осталось. Важно только то, что внутри. Автору книги удалось создать психологический триллер, который, с другой стороны, представляет модель общества, далекого от идеала, но так хорошо всем знакомого.

Сборник рассказов «Мир без Стругацких» («Редакция Елены Шубиной», 2024)

Под одной обложкой собрались двенадцать известных российских авторов - Алексей Сальников, Ника Батхен, Тимур Максютов, Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Елена Клещенко, Владимир Березин, Ина Голдин, Ася Михеева, Николай Караев, К.А. Терина и Сергей Кузнецов. Рассказы написаны от имени известных советских авторов, включая Искандера, Коваля, Аксенова, Шукшина, Шаламова и других.

Главная идея этого сборника — переосмыслить реальности, не поддавшись влиянию творчества братьев Стругацких. Она принадлежит литературному критику, обозревателю и исследователю фантастики Василию Владимирскому. Он отмечает, что хотя это не первая попытка создания альтернативной истории советской фантастики, впервые предпринята попытка реконструкции стиля и манеры писателей-классиков.

Мария Лебедева. «Там темно» («Редакция Елены Шубиной», 2024)

Дебютный роман литературного критика Марии Лебедевой критики уже назвали новой энциклопедией русской жизни. Это метафоричная история о том, как объединяются непохожие друг на друга люди, чтобы не пропасть поодиночке. В книге рассказывается о двух единокровных сестрах, которые впервые встретились после смерти отца. Неважно, легко ли быть молодым или каким-то еще: замкнутым, нервным, изобретательным. Но что действительно важно — умение видеть свет в других и в себе. Главные герои романа «Там темно» учатся этому.

Денис Драгунский. «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» («Редакция Елены Шубиной», 2024)

Денис Драгунский - писатель и журналист, сын писателя Виктора Драгунского, создателя знаменитых «Денискиных рассказов». Книга «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» - это почти автобиографический роман, своего рода путешествие вглубь себя, диалог со своим литературным двойником. Денис Викторович рассказывает о своем детстве и взрослении, о том, как его часто сравнивали и путали с Дениской Кораблевым, героем книг его отца. Автор делится своим взглядом на отношения с отцом, который так сильно его любил, что хотел остановить время и сохранить своего сына навеки маленьким мальчиком.

Издание дополнено уникальными фотографиями из семейного архива Драгунских.

Наталия Лебина. «Хрущёвка» («НЛО», 2024)

Наталия Лебина - доктор исторических наук, исследовательница советской повседневности, автор книг «Пассажиры колбасного поезда», «Советская повседневность: нормы и аномалии» и т.д.

В своей новой книге автор предлагает новый взгляд на историю типовых панельных домов, ставших неотъемлемой частью советской культуры и быта. Наталия Лейбина изучает влияние хрущевок на повседневность, рассказывая о том, как они изменили общественное сознание и повседневную жизнь советских граждан. Читатель может не просто познакомиться с историей хрущевок, но и погрузиться в атмосферу эпохи их появления, когда они стали символом новых времен.

Станислав Востоков. «Чему я могу научиться у Николая Дроздова» («Альпина Паблишер», 2024)

Николай Николаевич Дроздов — исследователь, путешественник и популярный телеведущий, который за десятилетия работы на телевидении изменил представление о том, каким должен быть ученый. Он показал, что может заниматься различными видами деятельности: записывать музыку, участвовать в шоу, озвучивать мульт-фильмы, но при этом оставаться верным науке. Главное, что Николай Дроздов демонстрирует нам безграничную любовь ко всему живому.

Новая книга писателя, поэта и натуралиста Станислава Востокова представляет собой краткую иллюстрированную биографию, рассказ о детских мечтах и пути Николая Дроздова, о его любимом месте на планете. Читатели узнают, как он находит общий язык с разными животными, что важно для популярности, и почему здоровый образ жизни необходим.

Иви Вудс. «Затерянный книжный» («МиФ», 2024)

«Затерянный книжный» - это история о семье, самоопределении, смелости и волшебной трансформирующей силе книг, объединяющая сразу несколько жанров, тем и времён.

На тихой улочке Дублина расположился загадочный книжный магазинчик. Обычные люди почти не замечают его, но это место хранит удивительную историю трёх людей, разделённых временем. Опалин Карлайл сто лет назад была хозяйкой книжного магазина в Дублине. Исследователь Генри надеется найти в этом магазине неизвестную рукопись Эмили Бронте. Марта не любит книги, но неожиданно делает татуировку с загадочными словами — похоже, они как раз из рукописи, которую ищет Генри.

Все дороги ведут в магазин, но он... исчезает. Героям предстоит раскрыть эту тайну и измениться самим.

Джонатан Б. Лосос. «От саванны до дивана. Эволюционная история кошек» («Альпина», 2024)

Почему львы и тигры не мяукают? Как кошки прошли эволюционный путь, покинув африканскую саванну? Почему они оставляют мертвую мышь у ног хозяина или на его подушке?

В этой научно-популярной книге эволюционный биолог Джонатан Лосос раскрывает сложные научные и исторические загадки, связанные с кошками, основываясь на исследованиях современных ученых. Автор отвечает на множество вопросов и приводит массу интересных фактов об этих хитрых, но очень милых животных.

Уолтер Айзексон. «Илон Маск» («АСТ», 2024)

Илон Маск — известный предприниматель и визионер, чья биография вдохновляет многих людей. Стремление к инновациям и поиск новых горизонтов сделали его яркой фигурой в мире бизнеса и технологий. Кто такой Илон Маск в реальной жизни? Чем он занят изо дня в день? Как в нем уживаются «гений и злодейство»? Что все это значит для судьбы человечества?

Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, автор книги Уолтер Айзексон провёл с Маском два года почти неразлучно, собрав огромное количество материалов и интервью. В итоге получился объемный динамичный портрет одного из самых значимых и знаменитых героев нашего времени.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото freepick.com