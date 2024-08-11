В Гатчине 13 августа отключат горячую воду
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают о плановом отключении горячей воды в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе с 13.08.2024г. с 00.00 до окончания работ 15.08.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам в Гатчине:
м-н Въезд,
Хохлово поле,
ул. Гагарина, д.8-21,
ул. Киргетова, д. 8-25,
ул.7-ой Армии, д.6, д.5
ул. Волкова, д.1 к1, 2, 3, 4,
ул. Чехова, д.22, к.1, 2
д/с -4, СОШ - 2, ПНИ - 1
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