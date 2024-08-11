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В Гатчине 13 августа отключат горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают о плановом отключении горячей воды в Гатчине.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе с 13.08.2024г. с 00.00 до окончания работ 15.08.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам в Гатчине:

 м-н Въезд, 

Хохлово поле, 

ул. Гагарина, д.8-21, 

ул. Киргетова, д. 8-25, 

ул.7-ой Армии, д.6, д.5 

ул. Волкова, д.1 к1, 2, 3, 4, 

ул. Чехова, д.22, к.1, 2

д/с -4, СОШ - 2, ПНИ - 1

 