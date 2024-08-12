Детство – в комфортных условиях

Трехэтажная школа в Больших Колпанах, построенная в 1966 году, претерпела частичный ремонт. По заданию главы администрации была отремонтирована кровля столовой и асфальт возле школы. В 2023 году был выполнен ремонт пищеблока, капремонт спортплощадки, заменена часть окон и другое – всего на сумму более 14 млн рублей. В текущем году в школе отремонтирован учебный кабинет и частично – система отопления, установлены пожарные лестницы на перепаде крыш, поставлено 36 новых окон, и еще требуется установить 12.

Готовы сметы для выполнения работ по фасаду, кровле и внутренней отделке. В школе открывается агрокласс по соглашению с профильными вузами, и для практики будущих ветеринаров, зоотехников и агрономов в Больших Колпанах есть все условия.

В Никольской школе 1975 года постройки идет ремонт системы отопления, кровли, отмостки, пищеблока, дошкольных помещений, кабинета для проведения госэкзаменов – всего на сумму свыше 4 млн рублей, в том числе 400 тысяч рублей выделено из областного бюджета и более 400 тысяч – депутатские средства.

Фронт работ по реновации был определен еще в 2023 году, и часть намеченного уже сделана, но, как сказала Людмила Нещадим, те школы, в которые пришли «Точки роста», однозначно будут ремонтироваться в приоритетном порядке.

- Есть федеральные программы, и мы в них участвуем в этом году, в частности, Высокоключевая школа проходит модернизацию. Есть областная программа реновации, по которой был обновлен детский сад № 35 в Коммунаре, Лукашевская школа, Гатчинская школа № 7, сегодня по региональной программе реставрируется школа № 4. Но без комплексного муниципального подхода идти дальше неправильно. Поэтому в приоритете будут школы, в которые пришли новые образовательные методики, новые проекты, и мы будем двигаться в этом направлении, – сказала глава администрации.

Также Людмила Нещадим отметила важность системы дошкольного образования. Посещение детского сада в Больших Колпанах подтвердило: сделать предстоит очень много. В здании садика необходимо обновить отмостку по всему периметру, чтобы не затапливало подвал, отремонтировать внутренние помещения, обновить оборудование детских площадок. На 2025 год запланирован большой объем работ: ремонт прачечной, одной из групп, системы отопления первого и второго этажей, замена батарей в групповых и спальных комнатах, ремонт канализации, а также благоустройство территории садика – обновление дорожного покрытия и частично забора.

- Важно, чтобы жизненный маршрут юных гатчинцев начинался в комфортных условиях. Да, одномоментно сложно все поменять и отремонтировать – и Москва не сразу строилась, но мы понимаем направление ра-боты и трезво оцениваем наши возможности и ресурсы и обязательно будем привлекать федеральные и региональные программы, – подчеркнула Людмила Нещадим.

В ходе объезда территории глава администрации встретилась с жителями Никольского, обратившимися с просьбой оборудовать детскую площадку возле общежития на ул. Меньковской. Формально площадка там есть, но гулять на ней детям небезопасно: на заросшем пустыре – облезлые доисторические качели и прочее. Участок напрашивается на благоустройство, осталось решить вопрос с принадлежностью земли, демонтировать остатки негодного оборудования и установить новое. Планируется реализовать проект при софинансировании со стороны депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.

Екатерина Дзюба