Ленобласть готова принять 300 детей из Курской области

«Дополнительно предложил администрации Курской области принять в Ленобласти до 300 детей в центрах «Интеллект» и «Молодежный», в том числе с организацией обучения в сентябре.

Координацию направляемой в приграничные регионы гуманитарной помощи и строительных бригад обеспечит представительство Ленобласти в ДНР», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Александр Дрозденко сообщил, что Ленобласть примет и разместит в регионе до 150 человек из районов проведения антитеррористической операции в Курской области.

Кроме того, гуманитарную помощь для отправки в Курск уже собирает волонтерский штаб #МыВместе в Гатчине (Рощинская ул., 2В), в ближайшее время к сбору присоединятся отделения партии «Единая Россия» во всех районах области.