«Кабинет» Николая Львова открылся в Приоратском замке

Создатель Приората Николай Александрович Львов (1753–1804) – яркая звезда на небосклоне русской культуры XVIII века. Современники называли его «русским Леонардо», а нынешние исследователи именуют «вторым Ломоносовым». Львов вошел в историю как человек, обладающий многогранным талантом, энциклопедическими знаниями и неиссякаемой энергией. Его знали как поэта и переводчика, гравера и рисовальщика, теоретика музыки и собирателя народных песен, изыскателя природных ископаемых, ботаника, гидролога, археолога, изобретательного инженера. Но в первую очередь Николай Львов был известен как архитектор, автор уникальных строений, среди которых и Приоратский дворец в Гатчине.

Интересно, что профессиональным архитектором Львов не был. Николай Александрович родился недалеко от древнего Торжка, в семье небогатого помещика, принадлежавшего к старинному тверскому роду. В 18 лет поступил на военную службу в Измайловский лейб-гвардии полк, к которому был приписан еще в младенчестве. Во время службы занимался самообразованием: изучал языки, географию и математику, музыку, грамматику и литературу. В начале 1770-х Николай Львов перешел на гражданскую службу, получил место в Коллегии иностранных дел, а позже служил в Почтовом департаменте.

Путешествуя в 1770-1780-х годах по Европе, Николай Львов вел дневник, где описывал увиденные памятники и мысли о европейской архитектуре разных эпох. Он навсегда влюбился в итальянскую архитектуру. Ему нравилась античная простота, особенно работы Позднего Возрождения, которые создал архитектор Андреа Палладио.

Путь Львова в архитектуру начался в 1780 году, когда он стал работать над двумя проектами – собором Святого Иосифа в Могилеве и Невскими воротами в Петропавловской крепости. В 1783 году он был избран в Российскую академию, а в 1785 году стал почетным членом Академии художеств. За двадцать с небольшим лет Николай Львов создал уникальные постройки в Санкт-Петербурге, Торжке и его окрестностях, Москве и Подмосковье, ставшие признанными образцами красоты в архитектуре.

Новая экспозиция, открывшаяся в самом выдающемся сооружении «русского Леонардо» – Приоратском дворце, позволяет создать впечатление о многогранной деятельности Н.А. Львова. Для понимания значения этого человека для русской культуры нужно учитывать не только его собственное творчество, которое огромно, но и его влияние на круг мыслящих людей эпохи Просвещения. Попасть «внутрь его круга чтения» означает оказаться в самом центре творческой лаборатории мыслителя XVIII века.

Выставка «Кабинет архитектора» условно делится на несколько экспозиций, раскрывающих разные грани личности Николая Александровича Львова.

Экспозиция «Львов – литератор и переводчик» знакомит с его литературным творчеством, переводами классических произведений и авторов-современников. Николай Львов знал множество иностранных языков: итальянский, французский, немецкий, испанский; свободно владел латынью, английским и греческим; занимался древнееврейским и восточными языками; переводил на русский язык научные и художественные тексты.

Экспозиция «Львов – путешественник» расскажет о путешествиях Львова по Италии и их влиянии на его творчество. В 1781 году Николай Александрович побывал в Риме, Флоренции, Виченце, Пизе, Болонье, Венеции, Ливорно и других значимых культурных центрах Италии. В каждом городе он посещал архитектурные памятники, картинные галереи и частные собрания. На протяжении всего путешествия он вел дневник, куда вносил свои впечатления от поездки, подробно описывая, а иногда и зарисовывая увиденное.

В экспозиции «Львов – ученый и исследователь» представлены материалы, отражающие его научные интересы, в том числе его исследования в области ботаники, геологии и языкознания. Львов одним из первых задумался о необходимости разумного природопользования, понимая, что воздействие человека на природу к концу XVIII века заметно возрастает. Труды Львова о землебитном строительстве, пиростатике, употреблении воздушных печей, а также его проекты ванн и теплиц и Горячих вод на Бештовых горах близ Пятигорска стали прорывными в инженерном деле.

В экспозиции «Львов – архитектор и инженер» представлены материалы, посвященные его самым известным архитектурным проектам, а также его инновационным разработкам в области строительства и инженерных технологий. Авторству Львова принадлежат усадьба Гавриила Державина на Фонтанке, главный дом усадьбы Знаменское-Раек, Борисоглебский собор в Торжке, храм Петра и Павла в селе Загорье (ныне Переслегино) и еще много других памятников.

Над своим главным землебитным строением – Приоратским дворцом в Гатчине – Львов работал в 1798–1799 годах. А свои первые дома из земли архитектор построил в своем имении в Тверской губернии.

Подготовила Юлия Лысанюк