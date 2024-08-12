На чьей совести аптечный коллапс?

Горячая телефонная линия главы региона в этот раз действительно накалилась. 5 августа, в понедельник, Александру Дрозденко в числе прочих поступил звонок от жителя Гатчины, который пожаловался на безобразие, творящееся в аптеке льготных лекарств:

- Я отстоял в аптеке в поликлинике четыре часа, чтобы получить лекарства. Притом, что не все препараты оказались в наличии. В очереди я насчитал 68 человек, и такая ситуация каждый день. Как нам объяснили, в аптеке установлено новое программное обеспечение, и теперь жители всего Гатчинского района, страдающие тяжелыми заболеваниями, немощные, а также их близкие вынуждены выстаивать часами за жизненно необходимыми препаратами.

Звонивший пожилой мужчина – Василий Федорович – попросил создать специальный сайт, где бы люди могли посмотреть наличие льготных лекарств в аптеке, чтобы зря за ними не ехать.

- Передо мной в очереди женщина из Елизаветино два с половиной часа отстояла, а лекарства в наличии не оказалось, и она ни с чем поехала обратно, – поделился Василий Федорович.

Глава региона подтвердил его правоту:

- В последние две недели идут сплошные жалобы на то, что затянулись процедуры по оформлению лекарств. Значит, пусть возвращают старую систему, если новая не работает! Если один человек не справляется, пусть сядут работать два, не хватает одного компьютера – пусть поставят три, но люди не должны по четыре часа стоять в очереди, чтобы получить бесплатные лекарства. Это безобразие!

Губернатор обещал принять жесткие меры и велел вызвать к себе главу комитета по здравоохранению Ленинградской области Александра Жаркова, а также поставил вопрос о создании информационных сайтов, чтобы каждый мог посмотреть, какие лекарства есть.

- Ленинградская область – огромная, некоторые на дорогу тратят – два часа в одну сторону. Я все время говорю: сделайте в ФАПах киоски, чтобы не ездить из Елизаветино в Гатчину за лекарством, а привезти это лекарство туда и через киоск выдать. Что мне еще нужно сказать комитету по здравоохранению для того, чтобы они поняли, что надо систему работы менять? Жарков пусть приведет тех, кто этим занимается, и пусть сидят у меня в коридоре. Потому что неизвестно, куда они потом от меня уйдут – на биржу труда или в другое место, – сказал Александр

Дрозденко.

Губернатор заверил, что разберется. Во время своего недавнего визита в Гатчину он лично удостоверился: в Гатчинской КМБ идет ремонт аптечного пункта, который, как обещают, после реновации станет лучше и удоб-нее. Как заметил Василий Федорович, в старом пункте в больнице стояло старое программное обеспечение, работал один человек, и выдача льготных лекарств шла путем. В поликлинике теперь два сотрудника сражаются с новым софтом, и люди своих препаратов получить не могут. Обстановка накаляется, очередь томится и волнуется в тесном коридоре, работники аптеки взвинчены, без вины виноватые.

…В подтверждение слов Василия Федоровича 8 августа в редакцию «Гатчинской правды» позвонила жительница Гатчины – прикованная к постели тяжелобольная: ее дочь провела в аптеке полдня, добывая матери льготные лекарства. И правда – что еще должен сказать губернатор?

Напомним, что скандал с льготными лекарствами разразился еще в апреле, и в Гатчину в аптечный пункт в поликлинике на ул. Урицкого прибыл директор «Ленфарма» Савва Филиппович. Тогда он пообещал (правда, без особой уверенности), что окончательная стыковка нового программного обеспечения и старых рецептов завершится к майским праздникам. Когда же и к середине июня очереди не схлынули, директор «Ленфарма» прокомментировал ситуацию: «Гладко было на бумаге…». И, якобы, проблем подкинул сезонный спрос на лекарства в преддверии дач. Однако сезон уже завершается, и надо ждать новой напасти: скоро дачники вернутся в город и придут за льготными лекарствами. А очереди там стоят с весны.

Екатерина Дзюба