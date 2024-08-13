Экскурсия в 1944 год

Когда историческое место битвы очень важно и о нем многие помнят, то рядом появляются большие монументы, памятники, музеи и его отмечают на картах. Но бывает и так, что именно ребята из военно-исторического клуба находят бывшее поле сражения, имеющее ключевое значение на театре военных действий Великой Отечественной войны, но в силу разных причин исчезнувшее из упоминаний историков и краеведов. Так было и с большой линией обороны в районе финской деревни Куутерселькя, которую 14-15 июня 1944 года прорвали советские воины, двигаясь на север к Выборгу, чтобы вывести Финляндию – тогда союзницу фашистской Германии – из войны.

Сейчас эта местность относится к Выборгскому району Ленинградской области и соседствует с поселком городского типа Лебяжье. В далеком 1944 году здесь находилась финская деревня Куутерселькя, через которую проходили сильные вражеские укрепления под названием линия VT (Карельский вал), начинавшиеся почти от Ладожского озера и шедшие до Финского залива через Карельский перешеек.

Волею судеб в 90-е годы XX века родители Сергея Загацкого – в будущем руководителя поискового отряда «Озерный» – покупают дачу недалеко от Рощино. Все эти территории близко: и Лебяжье, и несуществующая ныне Куутерселькя, были доступны, как рассказывает Сергей, мальчишкам на велосипеде. Но тогда, в свои 10-12 лет, он еще не знал, какие тайны хранит местный лес, и что за укрепления и траншеи проходят через него. По рассказам взрослых, раскуроченный бетон и многочисленные ходы сообщения были остатками знаменитой линии Маннергейма. Однако из-за того, что мало кто знал про две войны с Финляндией с 1939 года до 1944, никто не мог точно сказать, к какому периоду относятся сооружения и что именно происходило у поселка Лебяжье во время Великой Отечественной.

Прошло несколько лет, и уже во время учебы в Санкт-Петербургском Государственном университете, благодаря новым знакомым и только появившемуся в нашей стране интернету, Сергей узнал о том, что происходило рядом с его дачей в 1944 году. Оказалось, что линия Маннергейма – это ошибка. В местах у бывшей деревни Куутерселькя был участок другой оборонительной системы – Карельского вала, или линии VT, которую финны построили в 1942-1944 годах.

Здесь были возведены основательные укрепления в виде дотов и траншей в человеческий рост, усиленных деревом. Именно тут решалась судьба Ленинграда – наши войска шли побеждать Финляндию, чтобы убрать северное полукольцо войск врага вокруг города. Поэтому два дня – с 14 по 15 июня 1944 года – в районе Куутерселькя проходили самые серьезные бои, в результате которых оборона финской армии была прорвана. Итогом этой операции стало отступление войск неприятеля и открытая дорога советским соединениям на Выборг, что, в конечном счете, вместе с другими успешными наступлениями РККА, привело к выходу Финляндии из войны.

Узнав все эти подробности, изучив уже новые документы, которые стали постепенно появляться в 2000-е годы, Серей Загацкий и несколько его товарищей, зарегистрировав поисковый отряд «Озерный», стали выходить в леса у Лебяжьего. И, можно сказать, впервые за долгие десятилетия земля стала сама рассказывать им о том, что происходило здесь в июне 1944 года.

Как замечает Сергей, для многих его друзей и для него самого было неприятным удивлением, что такая важная часть истории Великой Отечественной войны была забыта, попав в тень событий, казавшимся советским историкам более важными. Но лес стал «отдавать» останки погибших бойцов, которые каждый год захораниваются в братской могиле, «показывать» поисковикам части техники и оружия, ставшими впоследствии выставочными экспонатами.

Прошло еще несколько лет, и в 2014 году Сергей Загацкий и его единомышленники выступили с идеей создать музей под открытым небом, который бы включал в себя часть линии VT и найденные на местах раскопок артефакты. Администрация Рощинского городского поселения поддержала эту инициативу, и начались масштабные многолетние работы по преображению участка леса в экспозицию с информационными стендами, реконструированными ходами сообщения и блиндажами. Самое интересное, что все это создавалось руками неравнодушных граждан – патриотов и волонтеров. Люди приезжали с палатками и за свой счет делали важное дело – возвращали историческую память о коллективном подвиге советского солдата, прорвавшего финскую линию VT за два дня летом 1944 года.

В 2017 году на работы по реконструкции поля боя у Лебяжьего обратило внимание руководство Ленинградской области. После соответствующей экспертизы распоряжением губернатора Александра Юрьевича Дрозденко эта территория была признана объектом культурного наследия регионального значения. С этого времени мемориально-исторический район «Куутерселькя 1944» получил охранный статус, который позволит сохранить его для потомков.

В этом году исполнилось уже 10 лет с того дня, как Сергей Загацкий, члены поискового клуба «Озерный», ребята из других военно-исторических объединений, а также просто заинтересованные люди ведут постоянные работы по облагораживанию мемориально-исторического района. «Куутерселькя 1944» регулярно пополняется новыми предметами, найденными в пределах Ленинградской области и Карельского перешейка. Здесь же с 2020 года появилась возможность в официальном захоронении с воинскими почестями предавать земле участников штурма финских укреплений – советских бойцов, останки которых до сих пор поднимаются поисковыми отрядами в районе участка прорывал линии VT. К сожалению, опознать солдат зачастую невозможно, поэтому хоронят их, за редким исключением, как неизвестных.

Уличная экспозиция мемориально-исторического района – это уникальное сочетание восстановленных сооружений 1944 года и военных артефактов. Каждый предмет здесь – это целый рассказ, отраженный в информационных стендах для самостоятельного ознакомления. Любой турист сможет прочесть о том или ином экспонате или истории прорыва линии VT в удобное для него время, ведь территория «Куутерселькя 1944» всегда открыта для бесплатного посещения.

Иногда, но не каждый год, здесь происходит реконструкция сражения, которому посвящен музей под открытым небом. В ходе мероприятия несколько военно-исторических клубов представляют жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области живое и наглядное повествование о том, что происходило в районе Лебяжьего во время штурма финских укреплений. За час зрителям рассказывается и показывается то, что заняло у Красной Армии два кровавых дня июня 1944 года. А о тяжести тех боев говорит то, что восемь наших бойцов и командиров при прорыве линии обороны противника удостоились высшего звания Героя Советского Союза.

В планах на ближайшее будущее у Сергея Загацкого и его единомышленников есть идея создания большого мемориала в районе братской могилы, находящейся на территории «Куутерселькя 1944». Благодаря архивам, сейчас известны имена, фамилии и звания 482 красноармейцев, погибших или пропавших без вести при штурме линии VT. Именно эти данные, как планирует Сергей, будут выбиты на шести гранитных плитах, установленных вокруг стелы. Данный мемориал, как и весь военно-исторический район, будет создаваться буквально своими силами: волонтерами, патриотами свой страны, чтобы наконец-то увековечить память павших советских воинов, чтобы их родственники знали место, куда можно приехать и возложить цветы.

Так происходит возвращение и сохранение памяти об истории Великой Отечественной войны в нашей Ленинградской области на примере «Куутерселькя 1944». По мнению, руководителя и идейного вдохновителя создания этого района Сергея Загацкого, одним из важнейших проявлений патриотизма как раз и является уважение и почитание памяти предков – тех воинов, которым мы сейчас обязаны своим существованием.

Г. Ожегов

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