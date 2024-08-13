В Доме правительства Ленобласти — семьи героев

«Каждая такая встреча для меня – не только возможность поддержать семьи, но и узнать, как оказываются меры поддержки, своевременно ли приходят выплаты, в чем еще нуждаются близкие героев.

По результатам сегодняшней встречи мои поручения: проработать единый дизайн памятника погибшим на СВО с учетом мнения родственников; организовать системную помощь по связи с военными частями для оформления документов; в муниципалитетах обеспечить работу по увековечиванию памяти бойцов в присвоении именных названий улицам, предприятиям, школам», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.