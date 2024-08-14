Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
15.08.24 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Покровская.
15.08.24 с 10:00 до 17:00
г. Коммунар, ул. Антропшинская.
15.08.24 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская, ул. Буденного, ул. Парковая, ул. Красная, ул. Труда, ул. Кирова,
ул. Победы, ул.Пушкинская, ул. Правды.
д. Пижма.
15.08.24 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка.
15.08.24 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Питкелево,
д. Ронилово,
д. Реболово,
д. Войсковицы,
д. Муттолово,
д. Сяськелево,
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Туганицы,
СНТ «Пламя»,
СНТ «Кристалл»,
СНТ «Ленинец».
СНТ «Полет-2»,
СНТ «Прометей».
15.08.24 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, д/с, котельная, водозабор, МКД ж/д №64.
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