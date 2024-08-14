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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.08.24 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Покровская.

 

15.08.24 с 10:00 до 17:00

г. Коммунар, ул. Антропшинская.

 

15.08.24 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская, ул. Буденного, ул. Парковая, ул. Красная, ул. Труда, ул. Кирова,

ул. Победы, ул.Пушкинская, ул. Правды.

д. Пижма.

 

15.08.24 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Романовка.

 

15.08.24 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Питкелево,

д. Ронилово,

д. Реболово,

д. Войсковицы,

д. Муттолово,

д. Сяськелево,

д. Акколово,

д. Тойворово,

д. Туганицы,

СНТ «Пламя»,

СНТ «Кристалл»,

СНТ «Ленинец».

СНТ «Полет-2»,

СНТ «Прометей».

 

15.08.24 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, д/с, котельная, водозабор, МКД ж/д №64.