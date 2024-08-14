Михаил Петров из Вырицы отмечен спецпризом на конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

В Волгограде прошел финал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», в котором приняли участие 192 участника. На протяжении трёх дней – с 8 по 11 августа – финалисты конкурса демонстрировали свои профессиональные навыки и управленческие способности.

По итогам конкурса были определены 30 победителей. Житель поселка Вырица Гатчинского района Михаил Петров был отмечен специальным призом жюри.

Михаил Петров работает главным инженером проекта в АО «Институт «Стройпроект», одном из ведущих проектных институтов страны. Его профессиональная деятельность связана с проектированием объектов транспортной инфраструктуры. На конкурсе он предложил решение по снижению затрат на искусственные сооружения на автомобильных дорогах с помощью единой информационной системы.

Финалисты конкурса войдут в кадровый резерв и экспертные группы, которые будут работать над улучшением строительной отрасли.

Напомним, конкурс проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2021 года. В 2024 году участниками конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» стали более 18 тысяч человек из 73 регионов Российской Федерации.