Михаил Петров из Вырицы отмечен спецпризом на конкурсе «Лидеры строительной отрасли»
Житель поселка Вырица Гатчинского района Михаил Петров по итогам финальных испытаний IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» отмечен специальным призом.
В Волгограде прошел финал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», в котором приняли участие 192 участника. На протяжении трёх дней – с 8 по 11 августа – финалисты конкурса демонстрировали свои профессиональные навыки и управленческие способности.
По итогам конкурса были определены 30 победителей. Житель поселка Вырица Гатчинского района Михаил Петров был отмечен специальным призом жюри.
Михаил Петров работает главным инженером проекта в АО «Институт «Стройпроект», одном из ведущих проектных институтов страны. Его профессиональная деятельность связана с проектированием объектов транспортной инфраструктуры. На конкурсе он предложил решение по снижению затрат на искусственные сооружения на автомобильных дорогах с помощью единой информационной системы.
Финалисты конкурса войдут в кадровый резерв и экспертные группы, которые будут работать над улучшением строительной отрасли.
Напомним, конкурс проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2021 года. В 2024 году участниками конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» стали более 18 тысяч человек из 73 регионов Российской Федерации.