Профилактические мероприятия в преддверии выборов в Гатчинском районе
В преддверии выборов депутатов совета депутатов Гатчинского муниципального округа первого созыва, которые пройдут 7-8 сентября 2024 года сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района совместно с представителями Росгвардии, МВД России и администрации осуществляют выезды на объекты, задействованные в выборах, с целью обследования и подготовки избирательных участков.
Инспекторы в рамках профилактических осмотров оценивают состояние готовности объектов защиты к предстоящим выборам. В первую очередь оценивается обеспечение помещения для голосования первичными средствами пожаротушения, планом эвакуации, наличием свободных путей эвакуации, исправной системой автоматической пожарной сигнализации. Так же проводятся консультации председателей УИК о требованиях пожарной безопасности в период проведения выборов.
Обеспечение безопасности на избирательном участке — это комплекс мер, направленных на защиту всех участников выборного процесса, поддержку доверия к выборам и предотвращение потенциальных угроз. Правильная организация, обучение сотрудников, присутствие правоохранительных органов и информирование граждан играют важную роль в успешном проведении выборов. Безопасность на избирательных участках помогает гарантировать, что демократический процесс будет осуществляться свободно и без преград, что в конечном итоге служит интересам всего общества.
ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области