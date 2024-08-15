Профилактические мероприятия в преддверии выборов в Гатчинском районе

Инспекторы в рамках профилактических осмотров оценивают состояние готовности объектов защиты к предстоящим выборам. В первую очередь оценивается обеспечение помещения для голосования первичными средствами пожаротушения, планом эвакуации, наличием свободных путей эвакуации, исправной системой автоматической пожарной сигнализации. Так же проводятся консультации председателей УИК о требованиях пожарной безопасности в период проведения выборов.

Обеспечение безопасности на избирательном участке — это комплекс мер, направленных на защиту всех участников выборного процесса, поддержку доверия к выборам и предотвращение потенциальных угроз. Правильная организация, обучение сотрудников, присутствие правоохранительных органов и информирование граждан играют важную роль в успешном проведении выборов. Безопасность на избирательных участках помогает гарантировать, что демократический процесс будет осуществляться свободно и без преград, что в конечном итоге служит интересам всего общества.

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области