Творческие парадоксы Игоря Рябикина

На полотнах Игоря Рябикина запечатлены как узнаваемые гатчинские пейзажи, так и, казалось бы, простые вещи. Неприметная речушка, вьющаяся среди осенних полей, маленькая деревенская церковь, Приоратский замок, старая кухонная утварь... Вот только смотришь на всё это с каким-то нарастающим удивлением — привычное вдруг обретает совершенно новые черты, начинает дышать и жить. Взгляд цепляется за яркое красное пятно посреди убогого деревенского дворика, и вокруг него вдруг раскручивается целая история, образ, сюжет, в которые поневоле погружаешься полностью.

Такими необычными свойствами обычно привлекали работы импрессионистов, и действительно, для Игоря Рябикина импрессионизм — одно из важнейших направлений в живописи, определивших и его собственный стиль. С другой стороны, Игорь Матвеевич шёл к мастерству на протяжении не одного десятка лет, ни на одно мгновение не останавливаясь на достигнутом, впитывая все великие и неприметные дары, которые заключает в себе мировая живопись и... обычная человеческая жизнь.

О себе Игорь Матвеевич говорит неохотно, короткими отрывистыми фразами. Но эти фразы будто подхватывают и развивают его картины, и только так, видимо, и возможен диалог с художником.

«Видеть научился в Народной изостудии»

Игорь Рябикин — коренной гатчинец. В юности получил профессию геодезиста и до сих пор работает в одном из учреждений Гатчины. При этом ещё со школьной скамьи он знал, что именно живопись станет смыслом и целью его самореализации. Кисти и краски стали для него не просто предметами, а постоянными спутниками жизни.

Азы академических знаний рисунка и живописи будущий художник получил на вечерних рисовальных классах в Академии художеств им. И. Репина. Параллельно учился станковой живописи в Московском заочном народном университете искусств.

- Мне было интересно, я глубоко изучал всё это, - говорит художник. - Старался набирать как можно больше учебных часов, чтобы овладеть мастерством.

По словам Игоря Матвеевича, в «университетах» он получал академические основы и знания, а вот видеть по-настоящему научился в Народной изостудии города Гатчины, куда пришёл в 1986 году, в 27 лет.

- Я ходил в изостудию шестнадцать лет, - вспоминает он. - Все эти годы я искал себя. Что это значит? Это когда не спишь, всё думаешь, как это сделать, ищешь приёмы какие-то, знания. Как только нашёл, сразу стало спокойнее. Я почувствовал свободу...

«Запечатлеть пространство и время»

Среди полотен Игоря Рябикина — пейзажи, натюрморты, портреты обычных людей. В его картинах вещи живут своей жизнью. Можно сказать и иначе: эти картины рождаются из самой жизни.

- Меня всё привлекает, всё интересно, - говорит художник. - Взгляд цепляется за какую-то мелочь, и всё! Любую работу надо делать ради чего-то.

Как считает Игорь Матвеевич, задача художника — не копировать натуру, а сотворять новый мир на полотне. И это тоже роднит его с импрессионистами.

Напомним, импрессионизм (от фр. слова «впечатление»)— одно из крупнейших течений в искусстве, которое зародилось во Франции в XIX веке, а затем распространилось по всему миру. Сама суть этого творческого метода — в отражении изменчивости окружающей реальности, в стремлении наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности, передать свои мимолётные впечатления. В своих работах художники-импрессионисты пытались запечатлеть не только пространство, но и время. Стремясь показать красоту конкретного момента, они передавали свои эмоции от увиденного.

Игорь Рябикин работает маслом в так называемой технике alla prima («с первого раза»), часто грубыми пастозными мазками, особое внимание уделяя цвету, свету, тени, тону. Такая техника считается одной из самых сложных в живописи.

- Работы пишу быстро, с натуры, за один сеанс, чтобы они выглядели свежими, незамученными, - говорит он. - Пишу без набросков, без этюдов. Работа может начаться как этюд, но сразу же обретает законченность, превращаясь в картину. Даже если ты её не закончил, она должна выглядеть законченной. Конечно, к этому шёл долго...

Как считает Игорь Матвеевич, работы должны эмоционально воздействовать на зрителя.

- От работ художника должны возникать разные ощущения — его состояние и настроение ведь тоже меняются день ото дня, - говорит он. - В работе важно передавать свои эмоции и свои впечатления от жизни в настоящий момент.

Ещё одна цель — запечатлеть в одной работе сразу несколько состояний.

- Пейзаж для меня — общение с природой, портрет — общение с человеком, - говорит художник. - Я никогда в упор портреты не пишу. Человек сидит свободно, с ним разговариваешь и пишешь его портрет. Образ в итоге получается живой, не такой, как на фотографии. В портрете отражается много состояний человека. Так же и с пейзажем, в котором запечатлён не один миг. В природе много состояний: постоянно что-то меняется - освещение, цвет неба и воды... Потом, уже в конце, выделил самое главное, то, ради чего работа была задумана, и всё — работа закончилась.

Мастерская как лёгкий самообман

Как считает Игорь Рябикин, мастерская художнику не нужна.

- Мастерская — только для того, чтобы натянуть холсты, сделать подрамник, - говорит он. - А чтобы писать, не нужна мастерская. Работаю на природе — пришёл, увидел что-то интересное и сразу написал. У меня с собой всегда этюдник в машине. Еду в машине, что-то увидел, остановился, начал писать. Даже знакомые до мельчайших подробностей пейзажи открываются с разных сторон. Например, тот же Приорат бывает очень разным. Ночной замок я писал, пока не потемнело небо...

«Отличать ремесленника от художника»

Работы Игоря Рябикина есть в частных коллекциях в России и за рубежом. Тем не менее, их нечасто увидишь на городских выставках. И это ещё один парадокс творческого мышления этого художника.

- Один из руководителей Народной изостудии Борис Запорожец как-то сказал: «Если твои работы сразу покупают, то что-то не так...», - вспоминает Игорь Матвеевич. - Очень важно не зациклиться на чём-то одном. Часто бывает так, что художник находит один какой-то технический приём и всю жизнь его «катает», до самого конца. Да, его картины покупают, но... это уже не художник, это - ремесленник. Приходишь на такую выставку — неинтересно, однообразно, одинаково. Разница между ремесленничеством и творчеством очевидна: либо ты остановился в развитии, либо твоя душа стремится к развитию. Каждую работу мы делаем для себя. Когда делаешь для себя, тогда это и людям нравится.

Как он говорит, художнику должно быть интересно писать. Чтобы не зациклиться на чём-то одном, Игорь Рябикин использует разные материалы, продолжает искать новые технические приёмы.

- Если чувствую, что начал писать одно и то же, если пошли одинаковые работы, заканчиваю писать - неинтересно становится, - говорит он. - Неважно, в каком жанре пишешь - всё везде интересно. Даже простые предметы интересны. Не думаешь о каждой вещи, что ее нужно продать — просто зацепило что-то, понравилось, и делаешь. Когда делаешь что-то ради продажи, искусство пропадает. В этом смысле работы эти бесценны, поэтому я не выставляюсь ради продажи своих картин.

«Работы художника — это и есть его жизнь»

- Часто бывает так, что художник получил образование, а себя не нашёл, - говорит Игорь Рябикин. - Академию заканчивают десятки и сотни людей, а художниками становятся единицы, потому что сначала нужно найти себя, понять, как ты будешь работать. Некоторые не пишут какое-то время, чтобы найти что-то. Я тоже иногда останавливаюсь. Когда не пишу, просто пересматриваю по-новому всё. Я не тороплюсь. А куда торопиться? Меня устраивает то, что я делаю. Я могу свободно начать в любой момент и могу свободно закончить. Время проходит, уже думаешь по-другому, ты уже другой человек...

...Работы художника — это и есть его жизнь, а всё остальное между ними — просто короткая биография. Для меня каждая работа — это история, в том числе и история возникновения этой работы. Для меня все мои картины - как дети. Каждая работа — это отдельно прожитая жизнь. Даже когда её ещё нет, она уже создаётся...

Интересно, что свойственное импрессионизму стремление запечатлеть красоту жизни в каждом её моменте было присуще не только художникам. У нас это особенно ярко проявлялось в литературе Серебряного века, продлившись и на десятилетия дальше. И если можно было бы сравнивать краски и слова, «родным братом» Игоря Рябикина по художественному высказыванию мог бы стать большой русский поэт Арсений Тарковский. Читаем у него:

...Я так любил домой прийти к рассвету,

И в полчаса все вещи переставить,

Еще любил я белый подоконник,

Цветок и воду, и стакан граненый,

И небосвод голубизны зеленой,

И то, что я — поэт и беззаконник...

Арсений Тарковский

Выставка «Свет и воздух» Игоря Рябикина в музее города Гатчины открыта до 8 сентября. Галерея живописных работ художника расположена по адресу: Гатчина, ул. 7-й Армии, 10В.

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Юлия Лысанюк