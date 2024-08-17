Ламповские терема

Сегодня Лампово – один из возрождённых центров старообрядчества Северо-Запада России. Однако с каждым годом по разным причинам замечательных теремов становится всё меньше и меньше, а ведь эта колоритная деревня в своё время претендовала на получение статуса этнографического музея-заповедника под открытым небом, но этого не случилось…

Хочется надеяться, что уникальные и неповторимые памятники старины сохранятся для наших потомков, начнётся их реставрация, а в одном из ламповских домов откроется долгожданный музей.

Как сохраняли историю

Первые обследования крестьянских домов деревни Лампово были предприняты ещё в довоенный период. Так, в 1937 году Красногвардейским (Гатчинским) районным краеведческим музеем предпринимались попытки изучения особенностей местной архитектуры. Тогда же сотрудниками музея был подготовлен альбом снимков и рисунков, утраченный вместе с другими экспонатами в период Великой Отечественной войны.

Об особенностях ламповских домов поведал в газете «Гатчинская правда» краевед, действительный член Географического общества СССР Ангелис Николаевич Лбовский:

«В деревне Лампово Орлинского сельсовета почти все дома украшены резьбой, – сообщал он в информационной заметке в январе 1948 года. – Подзоры, наличники окон сделаны местными мастерами – искусными резчиками по дереву. В основном эта работа двух мастеров: Филимонова, жившего около 100 лет тому назад, и Тарасова, умершего не так давно. С 1945 года деревня Лампово находится на учёте у комитета по охране памятников».

Осенью 1960 года по инициативе Управления культуры Ленинградского областного исполнительного комитета была проведена перепись наиболее интересных в архитектурном отношении домов. В моём краеведческом архиве хранится несколько «паспортов» ламповских теремов, переданных в своё время старшим инспектором областной инспекции по охране и использованию памятников культуры и искусства Виктором Ивановичем Громовым в связи с уничтожением в 1990-х годах архива этой организации. Эти «Паспорта», приложенные к ним «Справки» и схематические планы расположения дома были составлены инспектором Эммой Михайловной Гутман и довольно подробно давали описание каждого объекта, сведения о его владельцах.

Обратимся к нескольким описаниям, содержащимся в «Справках»:

1) Деревня Лампово, Центральная улица, дом № 12.

«Жилой дом с деревянными подзорами расположен в северной части деревни, рядом с начальной школой. Дом имеет 3 жилых комнаты, кухню, сени, сарай, площадь огорода 13 соток. Стоимость дома 6000 тыс. руб. Существует более 100 лет. Строил дом дедушка владельца дома Солёнов Никифор, который был большим мастером по деревянной резьбе, а также плотником, столяром, он был самоучка. В настоящее время дом по фасаду находится в хорошем состоянии как в смысле конструкции так и по резьбе. Сейчас в доме живёт внучка мастера Никифора, Солёнова Екатерина Ивановна, владелец этого дома».

2) Деревня Лампово, Центральная улица, дом № 17.

«Жилой дом с деревянным подзором расположен в северо-восточной части деревни, недалеко от начальной школы. Дом имеет 6 комнат, 2 кухни, сени, сараи, площадь огорода 25 соток. Дом построен 60 лет тому назад Дружинцевым Леонтием Николаевичем, отцом нынешних владельцев дома… Строитель этого дома был хорошим мастером по резьбе, ибо все подзоры и украшения сделаны с большим мастерством и вкусом. На доме имеются очень хорошо вырезанные украшения в виде кружев по венчающему карнизу, а также и по наличникам окон главного фасада. Дом покрашен масляной краской в несколько цветов, и все подзоры выделены другой отличной от фасада краской».

3) Деревня Лампово, Центральная улица, дом № 27.

«Жилой дом с декоративным подзором расположен в северо-восточной части деревни, рядом с водонапорной колонкой. Дом имеет 5 комнат, 2 кухни, сени, коридор. Площадь огорода 35 соток… Строил этот дом более чем 80 лет тому назад хороший плотник и столяр Тарасов Егор Тарасович. Над окнами имеются прямоугольные сандрики, на которых имеются очень ажурные подзоры, фронтон дома, а также мезонина оформлены также декоративными подзорами очень красивого рисунка. Венчающий карниз имеет также ручную резьбу. В настоящее время владельцем этого дома является рабочий ветеринарного участка Орлинского сельсовета Соколов Иван Михайлович».

Всего было составлено более 60 «паспортов» ламповских домов.

Побывав в 1962 году в этой деревне. старший инспектор В.И. Громов записал рассказы старожилов. Они поведали ему, что самый интересный в архитектурном отношении дом – на улице Центральной, 16, был построен сто лет тому назад талантливым умельцем Софроном Евсеевичем Софроновым, который также занимался извозным промыслом. Резьба этого дома действительно удивительная! Над окнами виднеются многочисленные фигурки бегущих лошадей с длинными до земли хвостами. Оригинальный орнамент решётки балкона, фронтона и карнизов является примером высокого мастерства резчика.

О создателях чудо-теремов

В 1960-70-е годы региональная пресса неоднократно рассказывала читателям о самобытности этой деревни, при этом упуская возможность рассказать о старообрядческой истории деревни Лампово: в то время религиозная тема была под запретом.

«Если вам доведётся побывать в деревне Лампово, что километрах в 30 от Гатчины, не забудьте повнимательнее осмотреть дома этого селения, – сообщала в одной из публикаций в июле 1965 года газета «Ленинградская правда». – Высокие – в два, а то и в три этажа – с балконами, зачастую протянувшимися во всю длину фасада, они украшены затейливой резьбой, сложными орнаментами, фигурками бегущих лошадей.

Всё здесь – наличники окон и решётки балкона, карнизы, фронтоны и подзоры кровли – поражает неистощимой фантазией и великолепным мастерством их создателей. Именно высоким мастерством нужно было обладать, чтобы нехитрым своим инструментом «сплести» такие деревянные кружева. А мастерами были простые сельские умельцы.

Некоторых из них помнит старейший житель Лампово 89-летний Иван Иванович Сонин. Обладая завидной памятью, он перечисляет имена чудесных резчиков по дереву, ламповских крестьян Смирновых, один из которых - Андрей Фёдорович – выполнил резьбу для дома, где и поныне живёт И.И. Сонин. Помнит ламповский старожил и больших мастеров своего дела – плотников Василия Исакова, Герасима Макарова и Степана Федосеева, которые ставили срубы домов.

Памятники русского деревянного зодчества – ламповские терема по-своему неповторимы. Ни в Гатчинском районе, ни в другом районе нашей области не встретишь больше таких строений. Некоторые уже свыше ста лет украшают гатчинскую землю. Тем более печально, что не проявляется забота об их сохранении…»

Тогда же ламповским домам посвятила очерк газета «Гатчинская правда»: здесь побывали корреспондент Аркадий Арьев и фотограф Аркадий Кац:

«В гатчинских деревнях и сёлах можно встретить немало старинных домов, срубленных с большим умением, богато украшенных деревянной резьбой, – рассказывалось в газете. – Но ни один из населённых пунктов района не сравнится с деревней Лампово. Драгоценной жемчужиной лежит она на гатчинской земле. Удивительные дома поставили на улицах деревни ламповские умельцы. Глядишь, и кажется, будто добрый чародей силой своего волшебства перенёс сюда со страниц старинных русских сказок диковинные терема, в которых жили Иван Царевич и Василиса Прекрасная…

Георгий Васильевич Прохоров – хозяин одной из самых примечательных ламповских построек – 3-этажной деревянной громады с превосходно сохранившейся резьбой.

– Дом этот существовал уже при моём деде Герасиме Максимовиче, – говорит старый крестьянин, – где уж упомнить, кто его строил…»

Туристский путеводитель рассказывает о Лампово

Замечательное описание достопримечательностей деревни Лампово оставил нам в первом путеводителе по городу Гатчине и Гатчинскому району известный историк и искусствовед, блестящий знаток старого Петербурга и его окрестностей Юрий Минаевич Пирютко. В 1975 году вышла в свет его книга «Гатчина» (впоследствии переизданная). Рассказывая об окрестностях Сиверской, достойное место автор уделил знакомству с деревянными шедеврами деревни Лампово.

«Это настоящий мир народной сказки. Едва ли не каждый дом украшен по фасаду искусной резьбой или росписью, – сообщал Ю.М. Пирютко. – Ламповские крестьяне в прошлом веке в основном были выходцами из Архангельской и Вологодской губерний. Это объясняет тип ламповских изб, характерный для Русского Севера. Большинство домов по Центральной улице и прилегающих к ней участков имеет столетний возраст. Здешние крестьяне, которые на зиму обычно уезжали в Петербург и работали по найму извозчиками, жили в относительном достатке. Они строили основательные, крепкие избы, рассчитанные на длительное использование несколькими поколениями.

Влияние деревянной северной архитектуры чувствуется в конструкции строений. Типичная ламповская изба представляет собой два примыкающих друг к другу сруба, покрытых общей двухскатной кровлей. Переднюю половину занимает жилое помещение, за ним располагается крытый двор. Двор в ламповских постройках – сложный комплекс, состоящий из хлева, сенника, сарая; иногда он частично разделён на два яруса. Высокие подклеты и крыльца, не характерные для здешних мест…

Создавались деревянные кружева плотницкими артелями Смирновых, Камелевых, Тарасова. Ламповские избы представляют собой ценные памятники народного творчества».

В 1987 году история ламповских домов нашла своё отражение в фундаментальной монографии ленинградских искусствоведов Юрия и Татьяны Гоголициных «Памятники архитектуры Ленинградской области». В книге можно найти сведения о домах М.С. Павловой, И.В. Геринга, А.А. Соколова, Г.К. Ермолаева, А.Г. Климентьевой и других.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует