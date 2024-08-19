Яблоки: польза, вред и противопоказания

Польза яблок

Яблоки — весьма полезный продукт, поскольку содержит множество полезных веществ, оказывающих положительное влияние на организм. Например, пектин способствует улучшению работы кишечника и естественному очищению организма, железо благоприятно сказывается на качестве крови, а кальций поддерживает в нормальном состоянии работу сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Однако этими веществами состав не ограничивается. В яблоках также есть калий, кальций, сера, магний, медь, марганец, молибден, цинк, хлор, хром, небольшое количество витаминов А, Е и большое количество витамина С и витаминов группы В.

Сердце. Благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, употребление яблок препятствует закупорке сосудов и способствует снижению в крови уровня «плохого» холестерина, а полифенолы (в т. ч. флавоноид эпикатехин) снижают кровяное давление. На последнее — давление — также благоприятное воздействие оказывает калий, который расслабить кровеносные сосуды, снижая тем самым риск высокого давления.

Мозг. В яблоках содержится кверцетин, оказывающий протекторное действие, защищая мозг от повреждений, вызванных окислительным процессом, а также снижает риск развития дегенеративных заболеваний. Более того, он предупреждает повреждение нервов и, как показывают научные исследования, помогает нейронам выживать, продолжать функционировать и замедляет их потерю с возрастом.

Пищеварение. Пищевые волокна, содержащиеся в яблоках в большом количеств, регулируют пищеварение и поддерживают кишечник в здоровом состоянии. Регулярное употребление продуктов, богатых клетчаткой, снижает риск возникновения вздутия и запоров.

Кожа. Для продления красоты и молодости сегодня в косметологии активно применяется яблочная кислота в составе различных пилингов, которые помогают бороться с пигментацией, уменьшают глубину морщин и выравнивают кожу. Благоприятное воздействие на кожу оказывает и витамин А, также входящий в состав яблок.

Вред и противопоказания

При употреблении яблок нужно придерживаться рекомендуемой суточной нормы. Для взрослого здорового человека — это один-два средних плода в сутки. При этом лучше чередовать сорта, поскольку от сорта к сорту состав может отличаться.

Содержащаяся в яблоках кислота может негативно влиять на состояние зубной эмали. Из-за этого рекомендуется после еды прополоскать рот водой.

Не стоит злоупотреблять семенами плодов, поскольку это может привести к отравлению. Это связано с тем, что в семенах содержится цианид. Однако важно отметить, что если вы по неосторожности проглотите пару семян, то ничего страшного не случится.

Аллергикам и диабетикам нужно быть осторожными. А людям с обострением гастрита и язвы желудка употреблять яблоки вообще противопоказано, особенно кислые сорта.

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