Рассрочки на маркетплейсах

Нужно учитывать, что немало рассрочек фактически являются кредитованием от банка/МФО. Крупные маркетплейсы создают свои финансовые организации для предоставления подобных услуг, а также привлекают партнерские сервисы. В случае просрочки платежей будут «капать» проценты, штрафы/пени (по аналогии нарушения условий грейс-периода по кредитной карте). Также просрочки отразятся на кредитной истории. Поэтому при оформлении оплаты по частям покупатель нередко получает полноценный кредитный продукт, а рассрочка – лишь условно беспроцентный период для возвращения долга. Для приобретения товара на условиях рассрочки требуется заключить договор с финансовой организацией, который содержит признаки кредитования (санкции за просрочку платежей, срок «беспроцентного возврата» стоимости товара), требуется идентификация покупателя (например, доступ к паспортным данным через авторизацию на портале «Госуслуги»), оформляется кредитный счет.

Рассрочка может быть и в виде некредитного продукта (BNPL-сервисы). Такие рассрочки обычно доступны на небольшие суммы (максимум до 30-40 тысяч рублей), и срок возврата обычно не превышает 2 месяца с платежами каждые 2 недели и первой частью оплаты при оформлении покупки. Для погашения долга к сервису «привязывается» уже имеющаяся у покупателя дебетовая банковская карта, с которой производятся списания в дату оплаты очередного платежа по рассрочке. Оформление рассрочки в этом случае проще: нет необходимости заключать кредитные договоры, нет запросов кредитной истории при оформлении, а сам процесс занимает минимум времени (нужна дебетовая карта и номер телефона). В качестве договора о рассрочке на маркетплейсе или сайте сервиса выступает публичная оферта, которая является договором поручения (покупатель поручает купить для него товар и расплачивается позже частями без переплат).

Экономическая выгода таких услуг как для финансовых организаций, так и для провайдеров BNPL-сервисов не сразу очевидна. Банки и BNPL-сервисы получают свое вознаграждение от поставщиков и продавцов товаров, поскольку услуги рассрочки позволяют повысить объемы продаж/выручки. Нередко подобные сервисы создаются финансовыми организациями с целью привлечения коммерческих клиентов (когда доступ продавца к сервису возможен при наличии банковского обслуживания в определенном банке).

Несмотря на то, что рассрочка может оказаться удобным способом покупок, использовать такой инструмент для приобретения товара нужно обдуманно, потому что:

повышается риск спонтанных покупок,

повышается финансовая нагрузка на личный/семейный бюджет,

нарушается платежная дисциплина при внесении платежей, что может негативно отразиться на кредитной истории (при рассрочке от финансовых организаций), увеличивается размер задолженности. Нередко пользователь, допустивший просрочку платежей, оказывается в условиях начисления неустойки, превышающей размер неустойки по обычному потребительскому кредиту. Это происходит потому, что законодательно ограничение размера неустойки установлено только для заемщика по потребительскому кредитованию (не более 0,1 % в день), а на рассрочку это ограничение не распространяется. Просрочка провайдеру BNPL-сервиса также не пройдет без последствий (за просрочку предусматриваются штрафы, возможность дальнейших покупок будет невозможна, а деньги будут возвращены принудительно в судебном порядке),

чем длиннее срок рассрочки, тем выше стоимость товара (к цене плюсуется комиссия за пользование рассрочкой),

стоимость товара в рассрочку может быть выше, чем при единовременной оплате (за счет комиссий, дополнительных услуг).

Перед оформлением рассрочки нужно внимательно прочитать условия ее предоставления, изучить санкции за нарушение платежной дисциплины и оценить свою текущую финансовую нагрузку и целесообразность покупки объективно. С марта следующего года можно будет воспользоваться возможностью наложения самозапрета на кредитование через «Госуслуги» или МФЦ. Этом поможет не только предотвратить возможность кредитного мошенничества, но и исключить для себя риск совершения спонтанных покупок «в долг» и нарушения платежной дисциплины.