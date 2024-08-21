«Единая Россия» назвала победителей конкурса музеев образовательных организаций «Солдаты Великого Отечества»

Участниками конкурса, посвящённого Героям и событиям специальной военной операции, стали более 1400 музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, средне-профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в 81 регионе.

На федеральный этап отобрали 158 музеев, из которых 89 заняли призовые места по каждому федеральному округу в трёх номинациях «Лучший городской музей», «Лучший сельский музей» и «Лучший музей вуза». Список всех лауреатов можно посмотреть здесь.

«Для нас важно поддерживать и развивать школьные музеи в каждом уголке нашей страны, ведь это - самая лучшая школа патриотизма. Такие музеи создаются силами самих ребят, мотивируют их знать и любить историю, гордиться нашими Героями и своей землей. Победа в конкурсе не только почётна, но и полезна. Музеи-финалисты получат гранты от «Единой России» для своего дальнейшего развития», — сказал федеральный координатор партпроекта «Историческая память», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Напомним, конкурс проводится по инициативе общественного совета партпроекта «Историческая память» при содействии Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Победителям от Северо-Западного федерального округа в номинации «Лучший городской музей», стала Ленинградская область - Интерактивный музей науки и техники со сменными экспонатами «Россия в научно-техническом прогрессе: от славного прошлого к уверенному будущему» (павильон №2, посвящённый 80-летию прорыва блокады Ленинграда) МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», город Кудрово.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2020 году принимал участие в открытии этого интерактивного Музея развития науки и современных технологий на базе Центра образования «Кудрово». Музей развития науки и современных технологий является частью технопарковой зоны ЦО «Кудрово» и использует все ресурсы ее лабораторий.

Необходимо отметить, что 20 июня 2024 года в региональном отделении Партии «Единая Россия» Ленинградской области состоялось чествование победителей конкурса «Солдаты Великого Отечества». Награждали победителей: руководитель Регионального исполнительного комитета Партии, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов и координатор федерального партийного проекта «Историческая память», Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

«Мы готовы методически оказывать поддержку и помощь музеям школьным. Для нас эта работа понятная, у нас есть специалисты по всем направлениям. Просто нужно понять, где мы можем быть им полезными. Мы готовы пригласить руководителей школьных музеев на наши площадки, показывать музей и не просто как для обычного посетителя, а углубляясь во внутреннюю работу. Мы на пути к получению образовательной лицензии, как дополнительное образование, для нас это очень важно, так как новых специалистов нам нужно готовить», — рассказал координатор федерального партийного проекта «Историческая память», Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Победители федерального этапа конкурса получат дипломы, а также грантовую поддержку на федеральном уровне (в настоящее время ожидаем подписание договора со школой музеем-победителем и перечисление денежных средств, ориентировочно август-сентябрь текущего года).

Сохранение народного наследия, тематические встречи для жителей региона, в особенности молодёжи, которые углубленно интересуются музейным и реставрационным делом – это основные компоненты Народной программы «Единой России».

Источник фото: 47channel.ru