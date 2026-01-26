Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.01.2026 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:        

 ул. Чкалова, д. 2/2, 6, 6А, 10, 18, 20, 22, 41А; ул. Леонова, д. 3 (гостиница); ул. Чкалова (строительная будка у водонапорной башни); ул. Чкалова (парковое агентство, у д. 2/2) ; ул. Чкалова, д. 2 (школа №4).  

 

27.01.2026 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой (частично).