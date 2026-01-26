ЕГЭ по математике – обязательное испытание

Экзаменационная работа по математике базового уровня состоит из

20 заданий с кратким ответом.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из 2 частей: первая часть проверяет знания базового уровня, а вторая часть содержит задания повышенной сложности и проверяет освоение математики на более глубоком уровне, который необходим в профессиональной деятельности ученикам, планирующим поступать на технические, инженерные, экономические специальности.

Важным этапом для успешной сдачи ГИА является подготовка к ЕГЭ, которая в Гатчинском муниципальном округе идет полным ходом.

20 января 2026 года одиннадцатиклассники приняли участие в региональном репетиционном экзамене по математике профильного уровня по материалам ЕГЭ. 354 участника, что составляет 49% от общего числа выпускников, проверили свой уровень подготовки на сегодняшний день.

Светлана, выпускница Гатчинского лицея № 3, рассказала:

«Для меня очень важно получить высокий балл на реальном экзамене, так как я планирую поступать в престижный вуз. Репетиционный экзамен дает возможность привыкнуть к формату экзамена и научиться работать в режиме ограниченного времени».

Дмитрий, выпускник Дружногорской школы, поделился своим впечатлением:

«Пробный экзамен оказался очень полезным. Он помог мне понять реальную структуру заданий и почувствовать атмосферу тестирования. Теперь я вижу на какие темы нужно сделать упор при подготовке».

Специалисты объясняют одиннадцатиклассникам и их родителям (законным представителям) о важности правильного выбора уровня ЕГЭ по математике.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сиверской школы № 3 Елена Геннадьевна Воронцова рассказала:

«Очень важным моментом для выпускников является определение базового или профильного уровня сдачи экзамена по математике. Во-первых, это определяется дальнейшим образовательным маршрутом. Во-вторых, уровнем подготовки обучающихся по предмету. Весь 10-й класс педагоги, родители (законные представители), педагог-психолог, администрация нашей школы работают над тем, чтобы выпускники сделали осознанный выбор уровня экзамена по математике, оценив свои возможности с целью качественной сдачи ЕГЭ. Вся работа в школе направлена на исключение неуспешности обучающихся. Для этого учителями-предметниками обеспечивается дифференцированный и индивидуальный подход в обучении выпускников, исходя из их образовательных результатов и профессиональных планов».

Напоминаем, что в 2026 году заявления с указанием выбранных предметов, уровня ЕГЭ по математике (базовой или профильной) подаются до 2 февраля включительно. Уровень ЕГЭ по математике выпускники вправе изменить не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.