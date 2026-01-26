Студенчество — один из лучших этапов жизни каждого человека

25 января в Национальном центре «Россия» в Москве состоялось мероприятие, посвящённое единому Дню студенчества России. В нём приняли участие более 600 студентов из различных регионов и вузов страны.

Со вступительным словом к собравшимся обратились заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова и заместитель руководителя Росмолодёжи Лейла Зотова.

«Студенчество — один из лучших этапов в жизни каждого человека: это время, когда закладывается прочный фундамент будущего, находятся друзья на всю жизнь и появляется возможность воспользоваться всеми шансами, которые открываются именно в этот период», – отметила Ольга Петрова.

Одним из участников и представителей активного студенчества стала командир студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов Эльвира Стан, которая задала спикерам интересующие ее вопросы о развитии студенческих инициатив и важности слаженной команды для достижения поставленных целей.

В рамках мероприятия прошла образовательная программа, включавшая обсуждение роли молодёжи в развитии страны, выступления предпринимателей с практическими историями успеха, а также мастер-классы по реализации бизнес-идей, карьерному планированию и развитию навыков публичных выступлений. Ведущими некоторых сессий выступили эксперт Вячеслав Чепурченко и ведущий Первого канала Сергей Тугушев.

Почётным гостем мероприятия стал Арсений Попов. Также перед студентами выступил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. Мероприятие было направлено на укрепление единого студенческого сообщества и демонстрацию вклада молодёжи в рамках Года единства народов России.

Современное студенчество — это не просто период учебы, а уникальное время возможностей и стартовая площадка для будущих свершений. Такие мероприятия, как единый День студенчества, служат важным ориентиром, объединяющим амбиции молодёжи с перспективами развития России.

Эльвира Стан, руководитель отряда “Сознание”