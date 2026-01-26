Блокадный хлеб – символ стойкости и мужества: почему мы никогда не забудем вкус блокадного хлеба

Пайка весом 125 граммов как мерило человеческой стойкости

Это не просто еда, это священный символ мужества, мерило человеческой стойкости, отделившее жизнь от смерти в ледяном аду блокады в годы Великой Отечественной войны. Норма 125 грамм была установлена для нетрудоспособных жителей блокадного города, но именно это «пайка» стала символом стойкости ленинградцев.

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944) стала не только военной, но и беспрецедентной биологической и технологической битвой за выживание. Город выстоял не только благодаря солдатам, но и благодаря «бойцам невидимого фронта»: ученым-технологам, пекарям и инспекторам Государственной хлебной инспекции (ГХИ), чьим современным правопреемником является Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса – ФГБУ «ЦОК АПК».

Научный фронт: сотворение хлеба из «ничего»

В условиях, когда Бадаевские склады сгорели1, а кольцо блокады сомкнулось, перед ленинградскими технологами встала задача, казавшаяся невыполнимой: накормить миллионный город, когда муки почти не осталось. Эпицентром этой борьбы стала Центральная лаборатория Ленинградского треста хлебопечения, работавшая на базе хлебозавода №6 им. Бадаева.

Здесь трудилась легендарная группа ученых под руководством Михаила Княгиничева, Павла Плотникова и Зинаиды Шмидт2. Их работа была ежедневным подвигом. Рецептуры менялись практически каждый день в зависимости от того, какое сырье удавалось найти в городе.

Когда закончились запасы ячменя и солода с пивоваренных заводов, в ход пошли овес с конных ферм, жмых, шроты и, наконец, непищевые заменители.

– Создание хлеба из такого нестандартного сырья требовало не только новых рецептур, но и технологических прорывов. Хлебозаводы в блокаду были переведены на выпуск преимущественно формового хлеба: это позволяло выпекать хлеб с более высокой влажностью и повысить выход продукции. Были отменены ГОСТы, которые ограничивали влажность хлеба, так как при использовании заменителей муки влажность повышалась, – рассказала главный специалист испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Алевтина Дмитриева.

Одной из самых сложных проблем было то, что из-за изменения рецептуры старые довоенные закваски не работали – тесто не поднималось и не пропекалось. Профессор Сельскохозяйственного института М.Н. Княгиничев разработал специальный сорт дрожжей, который требовал наименьшего количества сухой муки для выпечки и позволил повысить выход хлебной продукции на 1%, что в условиях голодной блокады дало заметный экономический эффект3.

– Для блокадного хлеба был специально выведен новый штамм дрожжей. Хлебопекам после работы приходилось уносить буквально на себе – за пазухой – заквасочные микроорганизмы, оберегая их от гибели человеческим теплом, – добавила Алевтина Дмитриева.

Всего за годы блокады было использовано больше 26 тонн различных примесей и заменителей, что позволило дополнительно выпечь 50 тысяч тонн хлеба. Хлеб по рецептурам, разработанным сотрудниками Центральной лаборатории, выпекали на всех действующих хлебозаводах города.

Административный фронт: хлебная инспекция и эшелоны кошек

Если ученые создавали хлеб, то Государственная хлебная инспекция (ГХИ) охраняла каждую его крошку. Созданная еще в 1923 году, в годы войны эта служба (ныне ФГБУ «ЦОК АПК») работала в режиме военного времени.

Инспекторы ГХИ выполняли критически важные функции:

– строгий учет и распределение складских запасов зерна. После начала блокады была проведена тотальная проверка всех складов, баз, эшелонов, подвалов и барж4. Было взято на учет все, что находилось в кольце;

– контроль качества сырья для хлебопечения. Даже в тяжелейших условиях к качеству ленинградского хлеба предъявлялись серьезные требования. В июне 1943 года директору городского хлебозавода №10 был объявлен выговор5 за выпуск более 2,5 тонн недоброкачественного (непропеченного) хлеба;

– борьба с вредителями. Осенью 1941 года город атаковали полчища крыс, угрожавшие уничтожить последние запасы. Инспекция координировала меры защиты зерна, пока в город не была доставлена знаменитая «Ярославская» мяукающая дивизия6 – эшелоны кошек из Ярославля и Сибири7.​

От ГХИ к ЦОК АПК: хранители зерновой славы России

В наши дни эстафету качества, зажженную Государственной хлебной инспекцией почти век назад, с достоинством несет Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК). Как и десятилетия назад, это учреждение, подведомственное Россельхознадзору, стоит на страже продовольственной безопасности страны, гармонично сплетая вековые традиции с инновационными технологиями XXI века.

Сегодня география ЦОК АПК охватывает всю Россию: филиалы и пункты, словно часовые, расставлены в ключевых зерновых житницах, морских портах и на пограничных рубежах. В стенах современных лабораторий рождается уверенность в каждом зерне, укрепляя репутацию Центра как надежного щита для российских аграриев и России в целом – как лидера на глобальном рынке зерна.

Российский хлеб знают и ценят во всех уголках планеты, и Санкт-Петербургский филиал ЦОК АПК по праву гордится своей причастностью к этой глобальной миссии. Контролируя качество и безопасность зерна, уходящего на экспорт через южные ворота страны, новороссийские специалисты вписывают новые строки в историю отечественного хлебопечения – историю, где каждая проверка служит гарантией безупречного качества и безопасности для миллионов людей по всему миру.

Всероссийская акция памяти: от Калининграда до Камчатки

Акция «Блокадный хлеб» стала символом общенациональной памяти, ежегодно объединяющим регионы России. Акция стартует в день прорыва блокады (18 января) и завершается в день ее полного снятия (27 января).

По всей стране в эти дни проходят уроки мужества, выставки и кинопоказы. Ключевой элемент – раздача информационных листовок и того самого символического кусочка хлеба весом 125 граммов. Это напоминание не только о голоде, но и о силе духа, способной победить даже смерть.​

Сравнение рецептов: блокадный хлеб 1941 года и современный ГОСТ

Блокадный хлеб (зима 1941-42):

Состав: ржаная обойная мука (до 75%), пищевая целлюлоза, жмых, хвоя, обойная пыль.

Характеристики: черный, липкий, с запахом плесени и трав. Калорийность – около 160 ккал на пайку (10% от суточной нормы). Этого едва хватало, чтобы поддерживать силы.​

Современный хлеб (ГОСТ 2077-2023):

– состав: качественная ржаная мука (обойная, обдирная или сеяная – не менее 80%), солод, патока, специи (тмин, кориандр).

– характеристики: пористый, ароматный, калорийный (240-280 ккал на порцию). Сегодняшний хлеб – это продукт высоких технологий и строгого контроля.​

Блокадный хлеб навсегда останется в нашей памяти горьким и священным символом несокрушимой стойкости, безмолвным памятником мужеству тех, кто выстоял в нечеловеческих условиях в годы Великой Отечественной войны.

Современный каравай, золотящийся на наших столах, – это уже совсем другой символ. Это знак возрождения и благополучия, гарант уверенности в завтрашнем дне, за чистотой и качеством которого неусыпно следят сотрудники ЦОК АПК.

Между этими двумя хлебами пролегла огромная дистанция длиной в восемьдесят лет – путь от величайшей трагедии к Великой Победе, от смертельного голода к изобилию мирного времени. Это дорога, которую прошла наша страна и наш народ, и помнить каждый её шаг – наш священный долг перед прошлым и будущим.

Фото предоставлено Санкт-Петербургский филиал ФГБУ “ЦОК АПК”