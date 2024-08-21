Ленобласть берется за недострои

В реестр Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом включено более 200 потенциально травмоопасных недостроев, около половины из них находятся в частной собственности.

«Важно плотно заняться всеми этими объектами. Сейчас они не только травмоопасны, но и могут стать местом для незаконных действий. По «незавершенкам», которые находятся в областной или муниципальной собственности, нужно произвести демонтаж либо их достроить. Также предстоит пообщаться с частными собственниками и дать предложения по всем бесхозным объектам», — поручил Александр Дрозденко профильным заместителям сегодня на совещании в правительстве региона.

Из 55 объектов, которые находятся в собственности Ленинградской области, решено 38 — достроить, 17 — снести. При решении о достройке приоритет отдается объектам социального назначения. По 43 муниципальным объектам идет аналогичная работа. Площадки в дальнейшем предлагается использовать для строительства новых сооружений.