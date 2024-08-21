Телебашня в Санкт-Петербурге включит подсветку в День государственного флага Российской Федерации

Праздничный сценарий подсветки будет состоять из последовательного включения цветов государственного флага - башня целиком окрасится в белый, затем синий и красный, финалом станет демонстрация полного изображения триколора. Подсветка будет работать 22 и 23 августа с 20:50 до 05:05 следующего дня.

Включение праздничного сценария ко Дню государственного флага станет частью федеральной акции РТРС - тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и мачтах Благовещенска, Братска, Брянска, Грозного, Кызыла, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новгорода, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

Останкинская телебашня окрасится в цвета триколора и покажет на медиафасаде праздничный ролик.

Фото: телеканал “Санкт-Петербург”