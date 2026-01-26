27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» введут ограничения для движения автотранспорта

«27 января будут вводиться временные ограничения движения для грузовых автомобилей и временные полные перекрытия движения для всех видов транспортных средств на участке КАД от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе) до транспортной развязки на пересечении с Пискаревским проспектом, на участке с 94-го по 34-й километр и на федеральной дороге Р-21 «Кола», на участке от КАД до города Кировск в Ленинградской области, с 12-го по 41-й километр», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут привлечены патрульные экипажи Госавтоинспекции для регулирования дорожного движения.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей транспортных средств учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, воздержаться от движения по указанным участкам дорог и использовать альтернативные маршруты движения» - добавил Пузыревский.