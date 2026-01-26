Химози и Даймище бьют цифровые рекорды Ленобласти

Суммарный трафик через все публичные точки доступа Wi-Fi, установленные в населенных пунктах Ленинградской области в рамках УЦН, в 2025 году превысил 90,55 терабайта.

В ТОП-5 населенные пункты с самым высоким потреблением трафика по итогам 2025 года вошли:

- поселок Понтонное в Приозерском районе, его жители передали за год 13,29 ТБ данных,

- поселок Сторожевое Приозерского района, 9,68 ТБ,

- деревня Химози Гатчинского района, 7,16 ТБ,

- деревня Горы Кировского района, 5,24 ТБ,

- деревня Даймище Гатчинского района, 5,09 ТБ.

При этом деревня Даймище отличилась наибольшей активностью пользователей по количеству подключений — почти 7309 сессий за год.

Дольше всех в среднем проводили в сети ежемесячно абоненты в деревне Химози — свыше 152 часов.

Жители пяти самых активных поселков и деревень суммарно скачали и передали 40,46 терабайта (ТБ) данных, это примерно 10 тысяч фильмов в высоком качестве.

Пик интернет-активности традиционно пришелся на летний период, а именно на август, когда было потреблено 8,5 ТБ данных. При этом январь прошлого года также показал высокий спрос на услугу — 8,32 ТБ.

- Строительство объектов связи в малых населенных пунктах — фундамент для дальнейшего цифрового развития региона. В рамках проекта по устранению цифрового неравенства в 94 деревнях и селах Ленобласти установлены коллективные точки Wi-Fi, еще в 17 — базовые станции 4G. И эта работа продолжается в рамках нацпроекта "Экономика данных"», - рассказал Андрей Сытник, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области:

- Ленинградская область служит для нас наглядным примером эффективной реализации проекта и высокого уровня вовлеченности жителей. Уверен, что планомерное расширение сети точек доступа, а также продолжение работ в рамках второго этапа федеральной программы и развитие цифровой инфраструктуры в целом станут надежной основой для дальнейшего роста качества жизни и экономического потенциала региона. Сегодня доступ в интернет — это базовая необходимость, и наша ключевая задача — обеспечить им каждого. Жители Ленинградской области должны иметь полный набор возможностей для комфортного общения, удаленной работы, цифрового образования и получения государственных услуг онлайн, - отметил Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

Публичные точки доступа к интернету, построенные «Ростелекомом» в рамках проекта УЦН нацпроекта «Цифровая экономика», предоставляют стабильный доступ в сеть на скорости не менее 10 Мбит/с. Для авторизации пользователю достаточно отправить СМС или войти через учетную запись портала Госуслуг. Подключиться к сети можно с любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi.

Пресс-служба Комитета цифрового развития Ленинградской области