Мясные деликатесы из Ленобласти — всей стране

«Приятно, когда импортозамещение можно попробовать на вкус. Поддерживаем планы по эффективному развитию производства, новые мощности позволят удовлетворить растущий спрос на мясные деликатесы, а также создадут хороший задел на расширение ассортимента», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения завода.

Рост объемов производства мяса в Ленинградской области за 6 месяцев 2024 года составил 6,6%, пищевыми предприятиями региона выпущено 157,8 тыс. тонн продукции.

Производственная площадка мясоперерабатывающего предприятия «Пит-Продукт» (входит в Группу «Черкизово») выпускает сыровяленые колбасы и деликатесы. В настоящий момент материнская компания планирует в два раза расширить производственные мощности синявинского завода – до 4 тыс. тонн. По предварительным оценкам, расширение производства потребует инвестиций в объеме до 3 млрд рублей и позволит создать от 100 до 150 рабочих мест.

Группа «Черкизово» весной 2021 закрыла сделку по покупке 100% ООО «Пит-Продукт». На мощностях заводов «Пит-Продукт» продолжен выпуск популярных наименований продукции из текущего ассортимента, а также началось производство колбасных изделий под брендами «Черкизово», «Черкизово Premium» и «Пава-Пава».

Группа «Черкизово» управляет тремя мясоперерабатывающими заводами в Ленинградской области, поставляя продукцию в СЗФО, ЦФО и другие регионы.