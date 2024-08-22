Народный фронт в Ленинградской области отправил десять тонн гуманитарной помощи для курян

Все эти вещи нам приносили неравнодушные жители, которые сразу откликнулись на призыв о сборе помощи. Многие приходили семьями. Большую поддержку оказали представитель регионального штаба Народного фронта Сайбат Абдугуева, ООО "Профессиональные комплексные решения", компания "Агастон", общество инвалидов города Санкт-Петербурга.

Бойцы Лужского гарнизона предоставили нам военный КАМАЗ для перевозки гуманитарного груза. Благодаря вместительному транспорту нам удалось отправить внушительную партию вещей и продуктов для соотечественников.

Необходимый груз для жителей Курской области был собран с любовью. Спасибо всем, кто принял участие и помог людям, которые сейчас остро нуждаются в поддержке. Отдельно хочется поблагодарить наших постоянных партнёров, а также неравнодушных людей Ленинградской области и Санкт-Петербурга , - сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ленинградской области Галина Синкевич.