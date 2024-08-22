Прикоснуться к старине можно в деревне Лампово

Напомним, Центр изучения и сохранения русской старины был создан в Лампово в 2021 году. В недавнем прошлом деревня считалась старообрядческой. В настоящее время здесь активно возрождается и развивается старообрядческая община - единственная в Ленинградской области. Члены общины ставят перед собой задачи поддержания традиционных духовных ценностей и ориентиров.

Последние годы в Лампово проводится активная работа, в том числе на основе проектов, по сохранению уникальной атмосферы и культуры этой старинной деревни. Этому же посвящён и новый проект «Прикоснись к старине», который реализуется при поддержке администрации Гатчинского района и администрации Дружногорского городского поселения.

- В нашем последнем проекте мы постарались объединить накопленный прежде опыт, - говорит Денис Ермолин. - В его основе лежат интерактивные занятия, в которых объединены часть познавательная, в виде лекций, и часть практическая (мастер-классы). Для нас важно, чтобы люди могли прочувствовать, прожить и приобрести знания на собственном опыте, получая при этом какой-то новый навык. К проекту привлечены настоящие специалисты, чтобы его участники могли из первых уст получить квалифицированную качественную информацию.

Первое занятие в рамках интерактивного проекта «Прикоснись к старине» прошло 8 июня. Лекцию-прогулку «Традиции Русского Севера в жилой деревянной архитектуре» провела искусствовед Ольга Кулакова. После прогулки по Лампово Ольга показала презентацию, чтобы участники занятия смогли закрепить полученные знания о деревянном зодчестве. Завершилась лекция просмотром короткого документального фильма о деревянном зодчестве Ленинградской области и тех проблемах, с которыми сталкиваются владельцы объектов культурного наследия.

В июле в культурном пространстве деревни Лампово прошло мероприятие под тёплым названием «Июльская вечорка». Программа встречи была очень насыщенной. Лекцию о музеях деревянного зодчества прочитала Ольга Кулакова. О прялочных росписях Ленинградской области рассказала Юлия Федорова, после чего провела мастер-класс по тёсовской росписи. В завершение вечера все участники пели духовные стихи вместе со староверкой из Москвы Капитолиной Савиной.

В перерывах между занятиями гости подкреплялись душистым чаем из самовара. Как отмечает Денис Ермолин, встреча в формате тематических посиделок прошла впервые и очень понравилась участникам. Так что, вероятно, такие «вечорки» будут иметь продолжение в будущем.

Одно из последних интерактивных занятий, которое прошло в воскресенье 11 августа, вёл Евгений Платонов - профессиональный геолог и потомственный ламповский старовер. Оно называлось «Древнее море Гатчинской земли» и было посвящено древней истории нашего края.

В доступной и познавательной форме Евгений Георгиевич рассказал, какие процессы происходили на территории Гатчинского района в глубокой древности. Каждый участник занятия смог осмотреть останки древних рыб - обитателей Девонского моря, которые были найдены в окрестностях деревни Зайцево. Свой рассказ Евгений Георгиевич сопроводил демонстрацией шлихового метода, который применяется геологами при разведке недр. В результате эксперимента был изучен состав дна реки Ламповки, обнаружены частицы металлосодержащих пород и даже маленькие гранаты. Занятие, по традиции, завершили дружным чаепитием.

- Отрадно, что на наши встречи приходят люди, по-настоящему переживающие за сохранение нашей истории, те, кому интересна деревня Лампово, интересно наше прошлое, - говорит Денис Ермолин. - Это люди разных профессий и возрастов. Кто-то приходит с детьми, кто-то приводит пожилых родителей. У нас уже формируется костяк участников, я бы сказал, круг друзей деревни Лампово, которые готовы принимать участие в наших инициативах. Среди них есть и жители нашей деревни, что особенно приятно. Приезжают к нам и из Петербурга — кто-то на постоянной основе, кто-то периодически. Кто-то приходит на наши встречи в первый раз и потом возвращается, ориентируясь на наши анонсы.

Как считает Денис Ермолин, такие встречи формируют активную социальную среду в наших поселениях.

- Основная цель всех наших мероприятий — сделать так, чтобы жизнь людей на малых территориях менялась в лучшую сторону, становилась более интересной, разнообразной и познавательной, - говорит он. - Для нас очень важно, чтобы в итоге сформировалось активное сообщество, которое будет прилагать усилия, чтобы сделать родное поселение лучше, чище, уютнее во всех аспектах.

Как рассказал Денис Ермолин, в рамках проекта «Прикоснись к старине» пройдут ещё три занятия. Одно из них будет посвящено истории Дружной Горки, преломленной через историю стекольного дела в России в целом и в Дружной Горке в частности. В качестве практического занятия ожидается мастер-класс от профессиональных стеклодувов.

Ещё одна встреча будет посвящена мужским старинным ремеслам. Её главным героем станет самовар — символ домашнего уюта и тепла, который некогда был в каждом доме. Интересно, что растопка самовара считалась на Руси мужским делом. На встрече поговорят о самоварах, которые выпускались в России, о том, как они были устроены, чем отличались и как работали. Будет и мастер-класс по растопке самоваров.

Заключительное занятие проекта будет посвящено старой церковной книге.

- На примерах старопечатных книг мы расскажем о роли книги как в церковной, так и в мирской жизни, - говорит Денис Ермолин. - Познакомимся с особенностями старопечатных книг, сможем прикоснуться к уникальным изданиям, которым насчитывается сто-двести лет.

Юлия Лысанюк